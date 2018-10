Alcol test per i proprietari di cani pericolosi

Incidente in Brianza : ai domiciliari la 21enne che ha investito i due marocchini - positiva all'Alcol test : La ragazza di 21 anni che nella notte ha investito e ucciso in Brianza due giovani marocchini è stata arrestata dai carabinieri dopo che lei stessa è risultata positiva all'alcol test. La giovane, che dopo l'Incidente era stata ricoverata in stato di choc in ospedale, si trova adesso agli arresti domiciliari nella sua casa di Ornago, in provincia di Monza Brianza.

Incidente in Brianza : ai domiciliari la 21enne che ha investito i due marocchini - positiva all'Alcol test : La ragazza di 21 anni che nella notte ha investito e ucciso in Brianza due giovani marocchini è stata arrestata dai carabinieri dopo che lei stessa è risultata positiva all'alcol test. La giovane, che ...

Monza - due persone falciate e uccise da unauto - Arrestata lautista 21enne : positiva ad Alcol-test : Le ricerche del terzo uomo, marocchino di 29 anni , erano scattate subito dopo la scoperta dei corpi delle vittime. Queste ultime, di 33 e 38 anni, si trovavano sull'auto del connazionale intorno alle ...

Incidente mortale in Brianza : travolte due persone - a piedi dopo l'Alcol test : Alla guida dell'auto una giovane di 21 anni, anche lei positiva all'alcol test, è accusata di omicidio stradale. Non si sarebbe accorta delle vittime che camminavano lungo la provinciale -

Monza - due persone falciate e uccise da un'auto | Arrestata l'autista : 21enne positiva ad Alcol test : La disgrazia a Bellusco. Alla guida una 21enne. Morte due persone. Rintracciata, illesa, una terza. All'uomo, un 29enne marocchino, due ore prima, era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza

Ventunenne travolge e uccide due ragazzi a piedi dopo Alcoltest : arrestata- Video : Le vittime sono due marocchini. Poco prima della tragedia il gruppo era stato fermato a un posto di blocco dei carabinieri che hanno sequestrato al conducente la patente perché ubriaco. Anche l’investitrice è risultata in stato di ebbrezza: ora è agli arresti domiciliari

Incidente a Bellusco : a piedi di notte dopo Alcol test - due persone travolte e uccise. Si salva un loro amico : Camminavano ubriachi sul ciglio della strada, quando un'utilitaria condotta da una ragazza poco più che ventenne li ha travolti e uccisi. Tragedia, verso le 4 del mattino di sabato, sulla provinciale ...

Monza - a piedi dopo un Alcoltest : due persone falciate e uccise da un'auto | Illeso un loro amico : La disgrazia a Bellusco. Alla guida una 21enne. Morte due persone. Rintracciata, illesa, una terza, All'uomo, un 29enne marocchino, due ore prima, era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza

Monza - a piedi dopo l’Alcoltest : due amici investiti e uccisi da un’auto : Due uomini di 33 e 38 anni sono stati investiti da un’auto questa notte in Brianza, a Vimercate. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.45 nella frazione di Bellusco sulla strada provinciale 2. Da una prima ricostruzione i due stavano camminando quando sono stati travolti. Sembra che fossero a piedi perché gli era stata tolta l’auto dopo l’alcoltest...

Monza - a piedi dopo l'Alcoltest : investiti e uccisi da un'auto : Due persone sono state travolte e uccise nella notte da un'auto mentre percorrevano a piedi la Strada provinciale 2 nei pressi di Bellusco , in provincia di Monza e Brianza. La conducente, una ragazza ...

BELLUSCO : TRAVOLTI E UCCISI DOPO AlcolTEST/ Ultime notizie Monza : si cerca una terza probabile vittima : Monza, due persone travolte e uccise da un’auto DOPO ALCOLTEST. Ultime notizie, si cerca un’altra vittima che però non si trova. Ad investirle, una ragazza di 21 anni(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Salta dal ponte per sfuggire all’Alcol-test - ferito e fermato : non era ubriaco : Temendo di non superare il test alcolico e il ritiro patente, l'uomo ha pensato di abbandonare la propria auto, attraversare due corsie e lanciarsi da un ponte, ma era perfettamente nei limiti.Continua a leggere

Bergamo - negativa all'Alcoltest - esulta baciando un agente : ma è positiva alla cocaina : L'episodio durante i controlli sulla statale di Dalmine: la donna, 47 anni, rischia fino a un anno di carcere

Esulta dopo l'Alcoltest che risultava negativo - ma è positiva a cocaina : Era risultata negativa all'alcoltest, ma l'Esultanza è stata così smisurata da insospettire gli agenti, che hanno svolto accertamenti per le sostanze stupefacenti, trovandola positiva alla cocaina.Nella notte tra venerdì e sabato l'auto guidata da una donna è stata fermata a Dalmine, lungo l'ex statale 525. A bordo una marocchina di 47 anni di Pontirolo Nuovo, cui è stato chiesto di sottoporsi all'alcoltest. Dato l'esito negativo, la donna si è ...