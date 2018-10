Roma : venerdì al via prevendita biglietti 13esima edizione Festa Cinema : Roma – La prevendita dei biglietti per la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma iniziera’ venerdi’ 12 ottobre alle ore 9, contemporaneamente su tutti i canali di vendita: presso la Biglietteria del Villaggio del Cinema (allestita per l’occasione di fronte all’Auditorium Parco della Musica), i punti vendita autorizzati TicketOne, la biglietteria telefonica TicketOne (servizio a pagamento), online ...

Chiara Ferragni - acqua Evian a 8 euro/ Codacons attacca : "vietate la vendita!" : L'acqua costa 8 euro, Evian Chiara Ferragni: Foto, Andrea Dainetti si pronuncia sui social, evidenziando come la polemica sia sterile perché basterebbe semplicemente non comprarla.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Rivoluzione Piaggio - al via la vendita di Vespa Elettrica : Possibili le prenotazioni on line, lo scooter made in Pontedera è disponibile al prezzo di 6.390 euro

Piaggio : al via la vendita di Vespa elettrica : Vespa elettrica nasce come icona contemporanea della tecnologia italiana nel mondo: è sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto dell'ambiente e ...

Prezzi di pacchetti e biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : I biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster. I Cure saranno a Firenze il prossimo 16 giugno per un unico concerto in occasione del Festival Firenze Rocks. I biglietti per The Cure a Firenze nel 2019 erano in vendita ieri in anteprima esclusiva da applicazione ufficiale Firenze Rocks e da oggi alle ore 12.00 sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster. Dalle ore 12.00 ...

Prezzi dei biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks - al via la prevendita in anteprima da App : Sono disponibili i biglietti per Ed Sheeran a Firenze Rocks nel 2019. L'artista britannico sarà in concerto in Italia per tre eventi il prossimo anno, rispettivamente a Roma, Milano e Firenze. Il 14 giugno Ed Sheeran sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze per il Festival Firenze Rocks, il 16 giugno sarà allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno sarà la volta del concerto atteso allo Stadio San Siro di Milano. I biglietti per i ...

Prezzi di pacchetti VIP e biglietti per i Metallica a Milano nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Al via oggi la prevendita dei biglietti per il concerto dei Metallica a Milano, in programma per l'8 maggio all'Ippodromo Snai di San Siro. Dalle ore 10.00 di venerdì 28 settembre 2018, i biglietti per i Metallica a Milano saranno disponibili in prevendita attraverso i canali tradizionali, su TicketOne e TicketMaster, online, via call center e nei punti vendita autorizzati, dopo le pre-sale riservata agli iscritti dal Fan Club e ai ...

Al via la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 : prezzi e info utili per l’acquisto su TicketOne : Parte la prevendita dei biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano. La prevendita dei biglietti per il concerto di Firenze inizierà invece il 1° ottobre (da App Firenze Rocks) e il 2 ottobre su TicketOne.it. I biglietti per Ed Sheeran a Roma e Milano nel 2019 sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di oggi, giovedì 27 settembre, attraverso il circuito TicketOne, online e via call center. La disponibilità dei biglietti è molto limitata e ...

via libera USA a vendita armi per 330 milioni di dollari a Taiwan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Olympia Agnonese " San Nicolò Notaresco : al via la prevendita : Mercoledì al 'Civitelle' andrà in scena la terza giornata di campionato AGNONE. In occasione della gara infrasettimanale contro il Notaresco " San Nicolò, in programma mercoledì 26 settembre allo ...

Prezzi dei biglietti per Irama al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel 2019 - prevendita al via su TicketOne : Irama al Mediolanum Forum di Assago (Milano) terrà un concerto nel 2019. La data è quella del 5 aprile 2019 per la quale i biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 14.30 di oggi, lunedì 17 settembre 2018, su TicketOne. Per Irama, vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi, è il primo concerto all'interno di un palazzetto. Il giovane artista era ospite di Laura Pausini, in qualità di opening act di uno dei quattro concerti ...

Atac : al via vendita titoli di viaggio con prezzo maggiorato sul bus con tornello : Roma – La sperimentazione del bus dotato di tornello si arricchisce di una novità. Da lunedì 17 settembre con 50 centesimi in più sarà possibile acquistare il biglietto singolo sul bus. Per l’occasione Atac ha realizzato un titolo ad hoc con l’indicazione della maggiorazione di cinquanta centesimi motivata dalla vendita a bordo. La sperimentazione del bus con tornello a bordo serve ad Atac a testare l’efficacia di questa ...

Teatro del Giglio : al via la vendita di Zapping e pacchetti predefiniti per la stagione 2018/2019 : Sei le intersezioni tra gli spettacoli individuate per la stagione 2018-2019: A, Otello " The deep blue sea Piccoli crimini coniugali " Golden Days; B, Suor Angelica/Gianni Schicchi " Ultimo ...