Al via la campagna dei pediatri di famiglia | obiettivo educare i genitori e i bambini

Influenza 2018-2019 : da metà ottobre al via la campagna di vaccinazione : Sta per cominciare la campagna vaccinale contro l’Influenza stagionale: la vaccinazione, secondo la circolare del ministero della Salute, si potrà effettuare dalla metà di ottobre alla fine di dicembre, e sono già numerose le prenotazioni per effettuare la vaccinazione presso gli studi medici. A sottolinearlo è Tommasa Maio, responsabile dell’area vaccini della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). La ...

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale : Roma, 10 ott., askanews, - Arriva puntuale come tutti gli anni l'avvio della campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino sarà disponibile nelle farmacie. 'La scorsa stagione è stata la ...

Prende il via sabato 6 ottobre presso la biglietteria del teatro Toniolo - la campagna abbonamenti per le due stagioni principali del teatro ... : Dieci spettacoli, la domenica pomeriggio alle 16.30, anch'essi a cadenza quattordicinale, fino a chiudere la stagione il 17 marzo con lo spettacolo Quel fiol d'un can d'un gato dell'apprezzata ...

Iniziativa autodeterminazione : al via la campagna per il "no" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La “Gerusalemme Verde” : campagna di promozione della porta della via Francigena nel Lazio : In occasione del World Tourism Event 2018 a Siena, il Comune di Acquapendente ha presentato la nuova immagine che accompagnerà la città in un’innovativa campagna di comunicazione e promozione. Il progetto, finanziato dal bando della Regione Lazio “Reti d’impresa tra attività economiche su strada“, ha come protagonista la rete commerciale di imprese presenti sul territorio “porta Francigena” e il comune di ...

#dibattistafueraya - Di Battista vai via - - il giallo della campagna social : Roma, 28 set., askanews, - #diBattistafueraya. E' l'hastag che sta prendendo piede su Twitter e che prende di mira il politico del Movimento 5S, Alessandro Di Battista in viaggio in centro e sud ...

Rifiuti - Legambiente : al via la XXVI campagna 'Puliamo il mondo' : Roma, 28 set., askanews, - 'Puliamo il Mondo è una giornata che mette in campo le grandi risorse civiche dell'Italia. Un'occasione concreta per riappropriarci dei nostri territori con un atto di amore ...

Al via la campagna nazionale per la ricerca sul fibrosi cistica : E' un viaggio ideale attraverso l'Italia, un viaggio di affetto e amore dove c'è anche una componente sportiva, ma la bicicletta è uno sport che rende un po' tutti uguali, grazie allo sforzo e alla ...

Bioshopper - al via una campagna per non sprecare i sacchetti compostabili : Lunga vita ai sacchetti della spesa, che siano compostabili o di plastica. Per sensibilizzare i consumatori a un uso più accorto degli shopper sta per partire la campagna 'Salva un sacchetto'. ...

Archeologia : a via la campagna di scavi nell’Agorà di Selinunte : “Partita la campagna di scavi nell’Agorà di Selinunte. Fino alla metà di ottobre effettueremo ricerche archeologiche nell’area dell’agorà di Selinunte, sull’altopiano di Manuzza. Le operazioni di scavo rientrano nell’ambio delle ricerche ormai ultraventennali che il DAI di Roma, ovvero l’Istituto Archeologico Germanico, diretto dal Dott. Ortwin Dally, conduce a Selinunte”. Lo ha annunciato in queste ore il Direttore ...

"Una storia di mani" : al via la campagna di raccolta fondi della Lega del filo d'Oro : Per la campagna sono scesi in campo, oltre ai testimonial storici come Renzo Arbore e Neri Marcoré, alcuni tra i direttori...

“Una storia di mani” al via la campagna di raccolta fondi della Lega del Filo d’Oro : Poter garantire un intervento precoce ai bambini sordociechi da zero a 4 anni e ridurre le liste d’attesa, che oggi possono arrivare fino a 18 mesi[1], significa poter agire tempestivamente già nella primissima infanzia sulle abilità residue ed offrire così le migliori garanzie di recupero. Ma anche, al contempo, incrementare i posti da 56 a 80 per accogliere un numero maggiore di persone adulte sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Si ...

Rinviato il Raduno della Lega a Campagna : 'Aspettiamo Salvini' : Approfondimenti Raduno della Lega a Campagna, sopralluogo e spot: minacce a Salvini 17 settembre 2018 L'annuncio ufficiale arriverà soltanto domani mattina nel corso di una conferenza stampa in ...

Medici contro il razzismo - al via una campagna per combatterlo : Forse esiste ancora tra i cittadini Italiani, la voglia di manifestare per l'accoglienza e la voglia di andare contro la tendenza antimigratoria, dai toni a volte apparentemente razzisti, che sembra aver preso in ostaggio il nostro Paese. La voglia di lottare su questo tema sembra essere quasi estinta nelle file della politica moderna, o all'interno delle grandi istituzioni, dove invece di spingere per ideali come quelli di libertà e uguaglianza ...