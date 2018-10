Al via “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”

Pomeriggio Cinque - Flavia Vento si racconta : “Io - casta da tre anni. Nella mia vita spazio solo per i miei cani e per la preghiera” : Ospite di Pomeriggio Cinque, la showgirl Flavia Vento ha rivelato di essere casta da ormai tre anni: “Per me deve esserci uno stimolo mentale, devo fare l’amore. Non mi accontento più di fare solo sesso…”, ha detto. Dopo tante storie d’amore sbagliate, lei che è stata uno dei sex symbol degli anni Novanta, confessa di non essere più disposta a vivere avventure occasionali. “Ti rendi conto che troppi uomini prendono in giro noi ...

Venezia - la denuncia di Ottavia Piccolo : “Io bloccata dalla polizia perché avevo un fazzoletto dell’Anpi” : La sua colpa era quella di avere al collo il fazzoletto dell’Anpi. Per questo motivo l’attrice Ottavia Piccolo è stata fermata dalla polizia alla Mostra del Cinema di Venezia. La notizia è diventata di dominio pubblico dopo la denuncia della Piccolo, che da anni vive ed è residente al Lido. L’attrice voleva entrare nel palazzo con il vessillo dei partigiani, ma gli agenti l’hanno fermata. “Incredibile. Ma in che ...