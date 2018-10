Al via domenica 14 ottobre la quarta stagione del Teatro degli Angeli

Teatro. "Ritroviamoci al Rasi" - il teatro amatoriale della domenica pomeriggio in 15 appuntamenti : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Alessandro Braga, creatore e regista di spettacoli e docente di arte teatrale, ha l'onore e l'onere di aprire e chiudere la rassegna con due spettacoli fuori ...

I viaGGI DEL CUORE - da domenica 14 ottobre su Rete 4 : Nella nuova Rete4 iniziano le nuove puntate del programma I VIAGGI DEL CUORE con un nuovo orario alle 11.00. Il programma oramai annuale affermatosi con ottimi risultati è diventato un appuntamento fisso tutte le domeniche mattine. Subito dopo la Santa Messa andranno in onda le nuove puntate della sesta edizione in onda su Rete4 e Mediaset Italia. Al via la nuova edizione de’ I VIAGGI del CUORE Il programma è prodotto da Elio Angelo ...

Offerte lampo della domenica con batterie - supporti - monitor - accessori smart per SSD - per la casa e i viaggi - : ...99 In offerta a 21,24 Euro Anker Soundcore Auricolari Sportivi Spirit, Cuffie, con Bluetooth senza fili, Autonomia Batteria fino a 8 ore, tecnologia SweatGuard IPX7, Vestibilità sicura per lo Sport e ...

Pallavolo – Serie A2 femminile al via : domenica e lunedì le prime partite : Samsung Volley Cup: al via il nuovo Campionato di Serie A2 femminile, tra domenica e lunedì la prima giornata dei due gironi Con la novità dei due gironi, riparte da domenica 7 ottobre il Campionato di Serie A2 femminile, denominato quest’anno Samsung Volley Cup. Diciotto squadre ai nastri di partenza, divise tra Girone A e Girone B: la Regular Season, lunga 18 giornate, sarà la prima di tre fasi in cui si dividerà il torneo, che si ...

Notte blu dei teatri 2018 : al via domenica 7 ottobre l'originale 'staffetta teatrale' : In caso di acquisto in prevendita dei biglietti per tutti e 4 gli spettacoli che si tengono al Teatro Bobbio, al Teatro Sloveno, al Politeama Rossetti e al Teatro Miela il prezzo dei biglietti sarà ...

Milano. I viaggi musicali di Jeffrey Swann domenica 21 ottobre allo Spazio Teatro 89 : Grazie alla rinnovata collaborazione con Serate musicali, torna allo Spazio Teatro 89 di Milano, per il secondo appuntamento della rassegna

MUSEO DI STORIA NATURALE - Venerdì 5 ottobre alle 10 al museo civico - via De Pisis 24 - . Visitabile fino a domenica 7 ottobre : 'Animali Sparuti Spariti', in mostra il progetto 02-10-2018 / Giorno per giorno "Animali Sparuti Spariti" è il titolo della mostra in programma da Venerdì 5 a domenica 7 ottobre 2018 a cura degli ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin : “Non arriviamo a domenica…” : Enrico Silvestrin preoccupato al GF Vip: ecco perchè La terza edizione del Grande Fratello Vip è iniziata Lunedì scorso. E ad aver già fatto molto discutere è stato Enrico Silvestrin per via di alcune sue uscite infelici sui gay. Cosa ha detto? L’uomo, pochi giorni prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, ha fatto una diretta instagram con un suo amico, rivelando che determinati cani sarebbero adatti solo ai gay. ...

Una domenica sera in via Gasparo per Emergency : ... costituitosi nel '95, organizza interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri pubblici, spettacoli teatrali, mostre fotografiche, eventi sportivi, concerti, cene e feste, promuove cultura ...

Al via ddl chiusura domenicale esercizi commerciali : Ddl per la chiusura domenicale negozi al via. Se passa sarà la fine delle passeggiate ai centri commerciali delle famiglie. Un ritorno al passato che sarà salutato con gioia dai lavoratori sfruttati e sempre più ‘mobbizzati’ dalle grandi catene commerciali. Esperimento fallito, tuona il governo dopo aver visto che le vendite del commercio al dettaglio sono state inferiori di oltre 5 miliardi di euro ai livelli del 2011. Protestano le ...

Domenica via Chiodo si trasforma con "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" : ... depositario del marchio unico, originale e registrato "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi", , nato nel 2002 dall'unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico e famoso , nel mondo, ...

Domenica In - “passera” e “cunnilingus” nel talk del pomeriggio : la Rai avvia una verifica interna sul “caso Asia Argento” : Diventa un caso la prima puntata della nuova Domenica In, il contenitore che ha debuttato il 16 settembre su Rai1 con la conduzione di Mara Venier. Nel talk show iniziale, similArena di Massimo Giletti, dedicato al caso Argento si è scivolati più volte parlando di “passera” e “cunnilingus” alle due del pomeriggio. “Sinceramente sono abituata a NON GUARDARE questi ‘processi’ consumati in squallidi salotti ...

Al via la Sagra dei Sapori Antichi Carlentinesi – Domenica diretta su 4.0 Tv su Prima Tv e su FB : E’ tempo di Feste e Sagre in Sicilia. Al via la 22esima Edizione della Sagra dei Sapori Antichi Carlentinesi, a

Roma : Al via domenica “Half Marathon via Pacis” - in 2.500 alla partenza : Roma – domenica, con partenza alle 9 da via della Conciliazione, si svolgera’ la seconda edizione della Rome Half Marathon Via Pacis, evento promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, con l’organizzazione della Fidal – Federazione Italiana di Atletica Leggera. La gara, alla quale e’ abbinata la Run For Peace, una non competitiva di 5 chilometri, ha fatto ...