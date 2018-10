Al vertice della Francofonia | Macron scommette sul Ruanda

Manovra - il gelo della Lega. E Conte convoca un vertice bis : Sostiene di essere accerchiato, ma soprattutto solo. L'unico a difendere ieri a spada tratta Def, Manovra e ad ipotizzare complotti. Un 'm'hanno rimasto solo', per dirla alla Vittorio Gassman, che fa ...

Germania - protesta di un giornalista turco durante vertice Merkel-Erdogan : gli uomini della sicurezza lo portano via : durante la conferenza stampa di Angela Merkel e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a Berlino, un giornalista è stato improvvisamente portato via da due uomini della sicurezza. Si tratta del giornalista turco Ertgrul Yigit, regolarmente accredito all’incontro, che sulla maglietta aveva la scritta Gazetecilere Özgürlük, che significa “libertà per i giornalisti in Turchia“. Per tutta reazione, i due leader si sono guardati ...

Manovra - Tria : "Ho giurato sull'interesse della nazione"/ M5s contro Ministro : Di Maio - "Serve nuovo vertice" : Manovra, riunione Di Maio-ministri M5S su Def. Ultime notizie, Giorga Meloni avvisa: "Ho paura del M5s su economia: senza flat tax faccio campagna contro"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:00:00 GMT)

Colpo di scena in Vaticano : sotto accusa per abusi sessuali un vescovo al vertice della ricchissima Papal foundation : Si può parlare con gli atti in modo molto più forte che con le parole.Allo scoccare delle 12 di oggi, cioè all'ora esatta in cui era fissato in agenda l'incontro tra il Papa e il vertice della Conferenza episcopale americana - che aveva chiesto un'udienza urgente in Vaticano dopo le accuse dell'ex Nunzio Viganò sulle presunte coperture vaticane e dello stesso Francesco nei confronti dell'ormai ex cardinale McCarrick - ...

Dichiarazione finale del vertice di Teheran tra Russia - Iran e Turchia sul futuro della Siria : Hanno espresso la volontà di proseguire gli sforzi congiunti per portare avanti il ??processo di pace con la leadership Siriana al fine di raggiungere una soluzione politica e hanno sottolineato il ...

Cambio al vertice della Scuola Sottufficiali dell'Esercito : Venerdì 7 settembre 2018, presso la Caserma "Soccorso Saloni", ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando della Scuola Sottufficiali dell'Esercito tra il Generale di Brigata Gabriele ...

Fiat Chrysler : in America Latina cambio al vertice per il settore della comunicazione : Ha inoltre diretto la comunicazione globale della piattaforma di innovazione, ricerca, sviluppo e istruzione STEM , Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, . Fernão Silveira ha iniziato la sua ...

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri a L'Aquila; il messaggio del sindaco : L'Aquila - “La città saluta il capitano Francesco Nacca, dal 2015 alla guida del Comando della Compagnia dei Carabinieri dell’Aquila e che da ieri ha preso servizio nella città di Trani. Ho avuto modo di conoscere e approfondire la sua conoscenza, apprezzandone la grande preparazione e le profonde qualità umane. Gli giungano i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, che affronterà con la dedizione e la ...

Manovra - Salvini lavora su abolizione Fornero e flat tax/ Viminale - vertice Lega "Nell'arco della legislatura" : Salvini "Stop alla Fornero, flat tax, chiusura liti Equitalia”. Ultime notizie, riunione economica in casa Lega a cui ha partecipato anche il ministro dell'interno(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:29:00 GMT)

Avvicendamento al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di foggia. Arriva il Col. Ernesto Bruno : Successivamente è stato assegnato al Nucleo Polizia Tributaria di Roma dove ha comandato la Sezione Pubblici Spettacoli. Dal mese di luglio 2007 al giugno del 2009 ha frequentato il Corso Superiore ...

Cambio al vertice della Lega giovani della provincia di Imperia : Andrea Coppola è il nuovo Segretario provinciale : Andrea, 20 anni, studente ventimigliese al secondo anno della facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli studi di Genova, sin dall'adolescenza coltiva una grande passione per la politica ...

F1 – A Spa il vertice per ‘assoldare’ il nuovo pilota della Toro Rosso : il nome caldo di Horner ed Arrivabene : La Toro Rosso è alla ricerca di piloti, dopo il rifiuto di Jean-Éric Vergne si pensa al pilota russo Daniil Kvyat Maurizio Arrivabene, Helmut Marko e Christian Horner si sono riuniti a Spa (dove lo scorso weekend si è tenuto il Gp del Belgio) per parlare della situazione piloti in casa Toro Rosso. Dopo il passaggio di Gasly alla Red Bull, si rende necessaria la ricerca di due campioni pronti a sedersi sul sedile della scuderia di Faenza. ...

Diciotti - migranti in sciopero della fame/ Ultime notizie - linea dura Salvini-Di Maio : oggi vertice Bruxelles : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, "migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Attacco finanziario - il vertice tra Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : il segnale della crisi : Un vertice a Palazzo Chigi per disinnescare, almeno mediaticamente, i rischi della 'tempesta di Ferragosto'. Una nota ufficiale comunica l'esito del confronto telefonico di lunedì tra il premier ...