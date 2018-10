Al congresso c’è Minniti

Al congresso della Associazione Coscioni c’erano tutti. Tranne i giornalisti : Devo risalire alla primavera del 1987 e al congresso di Rimini del Psi (quello de “I meriti e i bisogni”) per riprovare l’emozione e l’entusiasmo che mi ha regalato il congresso nazionale della Associazione Luca Coscioni, svoltosi dal 5 al 7 ottobre alla Statale di Milano. Per tre giorni scienziati, professori universitari, medici e avvocati si sono alternati con i “semplici” militanti della Associazione, convenuti da tutta Italia per discutere ...