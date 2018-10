Air Italy presenta il network invernale al TTG Rimini

Tecnologia : partnership tra e-Novia e AirSelfie per lo sviluppo della flying camera Made in Italy : Da una parte il gruppo e-Novia con l’eccellenza del proprio know-how nell’ambito della smart mobility per veicoli leggeri e ultraleggeri, della robotica di nuova generazione e dell’Artificial Intelligence; dall’altra AirSelfie che ha innovato il mercato presentando la prima flying camera tascabile al mondo ed è diventata una delle più apprezzate tech-company italiane. Questi due protagonisti dell’industria Made in Italy, hanno ora stabilito un ...

Tre nuovi ingressi nel management Air Italy : Ancora novità nel management di Air Italy , che ha annunciato le nomine di Elisabeth Milton , Vice President Sales and Distribution, Nicola Pozzati ha assunto l'incarico di Chief Human Resources and ...

Air Italy - Rossen Dimitrov nuovo Chief Operating Officer : Air Italy ha nominato Rossen Dimitrov , già Chief Customer Experience Office r dallo scorso aprile, nuovo Chief Operating Office r della compagnia. Dimitrov subentra a Neil Mills, che ha lasciato Air ...

Air Italy. Satta attacca i colleghi : 'Ridicoli i consiglieri regionali galluresi' : ... al governo c'era il PD e gli ultimi due assessori regionali dei Trasporti appartengono proprio alla corrente politica di chi tenta di mistificare la realtà. D'altronde " sottolinea il politico ...

Rigotti - vicepresidente di Air Italy - smentisce la volontà di abbandonare Olbia : Il vicepresidente di Air Italy , Marco Rigotti , getta acqua sul fuoco dopo le dichiarazioni polemiche rilasciate a più voci da figure sindacali, politiche e istituzionali della Sardegna circa il ...

Air Italy - load factor cresce oltre il 90% su rotte USA : Ottimi risultati per la prima stagione estiva operata da Air Italy con il nuovo brand sulla Sardegna e sui voli Italia-USA, di recente apertura. La Compagnia ha, infatti, lanciato i nuovi collegamenti ...

Turskish Airlines compie 85 anni e si affida al made in Italy per il nuovo look : Nuova 'casa', nuovo look. Turkish Airlines, la compagnia aerea di bandiera turca, in concomitanza con l'apertura del nuovo aeroporto di Istanbul presenta le nuove divise, ideate in omaggio alla ...

Air Italy. Mr Neil Mills non molla : delusione per l'assessore Careddu : "Nemmeno un riferimento alla crescita della base di Olbia, non un richiamo a investimenti con ricadute dirette nell'isola bensì la perseveranza nel confermare i 51 irragionevoli trasferimenti a ...

Air Italy - l'appello della Gallura : 'No ai trasferimenti'. Sit-in e la proposta di uno sciopero generale : Il documento firmato al termine del Consiglio comunale di Olbia. L'atto di resa viene messo nero su bianco al termine di un lungo Consiglio comunale aperto per discutere della crisi Air Italy, che ha ...

Air Italy - partito Airbus A330-202 primo volo Milano-Bangkok : Teleborsa, - Il primo Airbus A330-202 Air Italy volo IG931 diretto a Bangkok è decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa alle 14,58. Si tratta del velivolo "marche" EI-GGP e l'arrivo allo scalo ...

Meridiana Maintenance nell'orbita Air Italy dal 1° ottobre : Ultime tre settimane in veste Meridiana per il Maintenance, Repair and Overhaul, centro di manutenzione aeromobili di Olbia , ora in procinto di passare a Air Italy dal 1° ottobre prossimo. Inaugurato ...

Air Italy - da Lamezia Terme a Malpensa per volare nel mondo : ... via Milano, verso Stati Uniti, Asia, Africa, L'Avana e Mosca, stiamo mantenendo la promessa di offrire ai nostri clienti una nuova scelta per i loro viaggi in tutto il mondo e di vivere un'...