Aggressione violenta a Stefania Petyx di Striscia la notizia Cosa le hanno fatto

(Di giovedì 11 ottobre 2018)aggredita a Palermo. L’inviata di ‘la’ e la sua troupe si trovavano nel capoluogo siciliano per registrare un servizio su un immobile occupato da abusivi in via Giuseppe Savagnone. “Poco dopo essere entrati nella struttura – racconta dall’ospedale– siamo stati raggiunti da calci e pugni. Sono stata spintonata giù dalla tromba delle scale”. Gli abusivi si sono avventati anche sulle telecamere e sui microfoni, andati distrutti. Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, alcuni degli aggressoricontinuato a inseguire un operatore.è stata successivamente trasportata in ambulanza all’ospedale. Le immagini dell’saranno mandate nei prossimi giorni in onda ala.L ‘Ordine dei Giornalisti di Sicilia condanna l’: “Un’azione inaccettabile, frutto di un clima velenoso che viene alimentato nel Paese contro la libera stampa”. “Non è possibile subire tanta brutale violenza solo perché si pongono delle domande in giro per fare bene il proprio lavoro”, si legge in una nota dell’Ordine siciliano.