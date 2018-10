Aggressione a Stefania Petix | sta bene il bassotto

meteoweb.eu

: RT @Addiopizzo: Addiopizzo si stringe intorno a Stefania Petyx per la vile aggressione subita durante l'ultimo servizio realizzato per Stri… - ledimiche : RT @Addiopizzo: Addiopizzo si stringe intorno a Stefania Petyx per la vile aggressione subita durante l'ultimo servizio realizzato per Stri… - AnomaliaPalermo : Giornalisti che costruiscono la loro carriera sulla pelle della povera gente , politici che in campagna elettorale… - ExKarcere : Giornalisti che costruiscono la loro carriera sulla pelle della povera gente , politici che in campagna elettorale… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Da ieri sono giunte da tutta Italia all’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA oltre centoventi mail e richieste di informazioni via social per conoscere le condizioni di salute deldopo l’subita ieri dall’inviata di Striscia la Notiziamentre si trovava in compagnia dele della troupe televisiva davanti allo stabile pericolante dell’ex ospedale civico di Palermo occupato abusivamente da 4 famiglie.è stata aggredita con lancio di uova e anche con un bastone ed è stata immeditatamente soccorsa e portata in ospedale per le cure del caso. Nel corso della giornata molti amanti degli animali si sono rivolti ad AIDAA per avere informazioni sulle condizioni di salute delche per fortuna stae non ha subito violenze. “La massima solidarietà alla signora...