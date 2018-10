Aggiornamenti sul trattamento dei carcinomi uro-ginecologici A Taranto un

Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro - verso la riabilitazione in centri specializzati : Gli ultimi Aggiornamenti sulle condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro raggiungono il web direttamente da Lecce oggi, mercoledì 10 ottobre 2018. Emanuele Spedicato sta meglio e i medici oggi sciolgono la prognosi. "Il paziente è fuori pericolo e respira autonomamente", si legge. Le condizioni di salute di Lele Spedicato dei Negramaro migliorano lentamente e al momento il musicista è fuori pericolo. I medici della Rianimazione del ...

Uragano Leslie verso l’Europa : sempre più possibile il “landfall” sulla Penisola Iberica [MAPPE e Aggiornamenti] : 1/9 ...

MotoGp – Caduta Lorenzo in Thailandia : gli ultimi Aggiornamenti sulle condizioni di Jorge : Brutto volo per Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp della Thailandia: ecco come sta il maiorchino della Ducati Terribile Caduta per Jorge Lorenzo nella seconda sessione di prove libere del Gp della Thailandia: il maiorchino, reduce dal brutto infortunio di due settimane fa ad Aragon, è caduto oggi nel circuito di Buriram mandano in allarme tutti i tifosi ed il suo team. Immediatamente trasportato al Centro Medico dopo il brutto volo e il ...

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Thailandia 2018. Sull’inedito circuito di Buriram i centauri della classe regina si cimenteranno per la seconda sessione della prima giornata, forse la più interessante. Osservati speciali saranno come al solito Marc Marquez e la coppia Ducati. Lo spagnolo della Honda, leader del campionato, si proietta al quindicesimo round stagionale con la voglia di replicare ...

LIVE F1 - GP Giappone 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e Aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. Seconda sessione da 90 minuti per i piloti che dovranno trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e ottimizzare il feeling con il tracciato di Suzuka. La Ferrari proverà a rispondere alla favorita Mercedes, Sebastian Vettel proverà a battere un colpo per dimostrare che può ancora lottare con Lewis Hamilton per il titolo ...

LIVE Eintracht Francoforte-Lazio - Europa League 2019 in DIRETTA | Risultato | Aggiornamenti e gol in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport di Eintracht Francoforte-Lazio, incontro valido per la seconda giornata dell’Europa League 2018-2019. In palio il primo posto nel Girone H: i laziali all’esordio hanno superato in casa per 2-1 i ciprioti dell’Apollon, mentre i tedeschi si sono imposti in trasferta con identico punteggio contro i transalpini per Marsiglia. La Lazio punta al riscatto dopo la sconfitta nel derby ...

LIVE Milan-Olympiacos - Europa League 2019 in DIRETTA | Risultato | Aggiornamenti e gol in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Olympiacos, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. I rossoneri cercano un’altra vittoria dopo quella all’esordio contro il Dudelange e sarebbero tre punti molto importanti in chiave qualificazione. Dopo il successo con il Sassuolo, Gennaro Gattuso spera che la sua squadra si confermi anche in Europa e per l’occasione ritorna Gonzalo Higuain. ...

Malore Keita - gli ultimi importanti Aggiornamenti sulle condizioni del calciatore : Malore Keita – Sono state ore di ansia per le condizioni del calciatore del Liverpool Naby Keita, paura durante la partita di Champions League con il centrocampista costretto al cambio e poco dopo ricoverato d’urgenza in ospedale. In un primo momento si era pensato anche a complicazioni cardiache che i successivi esami all’ospedale Cardarelli hanno escluso. Il Malore è stato provocato da un forte colpo alla schiena ...

Naby Keita - presto dimesso dall'ospedale Cardarelli. Gii ultimi Aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista : Il centrocampista del Liverpool Naby Keita è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a un malore accusato nel corso della sfida di Champions League contro il Napoli. Il ...

LIVE Napoli-Liverpool - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0 | Aggiornamenti e gol in tempo reale : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-LIVErpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain. Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso ...

LIVE PSV-Inter - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0| Aggiornamenti e gol in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di PSV-Inter, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita molto importante per i nerazzurri, che affrontano quella che dovrebbe essere la quarta forza del gruppo. La squadra di Spalletti vuole conquistare i tre punti, per non rendere inutile la vittoria ottenuta all’ultimo minuto all’esordio contro il Tottenham. Sarà un match, però, decisivo per ...

LIVE Roma-Viktoria Plzen - Champions League in DIRETTA | Risultato 0-0 | Aggiornamenti e gol in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. Dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid, i giallorossi allo stadio Olimpico non possono sbagliare contro i cechi e devono per forza conquistare i tre punti. Eusebio Di Francesco sembra ora aver trovato la giusta quadra e le vittorie con Frosinone e Lazio fanno bene sperare per un Risultato favorevole anche ...

LIVE Roma-Viktoria Plzen - Champions League in DIRETTA - Risultato - Aggiornamenti e gol in tempo reale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019 : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdervi nulla di questa ...

LIVE Roma-Viktoria Plzen - Champions League in DIRETTA | Risultato | Aggiornamenti e gol in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma-Viktoria Plzen, seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. Dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid, i giallorossi allo stadio Olimpico non possono sbagliare contro i cechi e devono per forza conquistare i tre punti. Eusebio Di Francesco sembra ora aver trovato la giusta quadra e le vittorie con Frosinone e Lazio fanno bene sperare per un Risultato favorevole anche ...