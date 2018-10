umbriaecultura

: Ad Assisi il XV meeting internazionale sulla fisiologia e le patologie del muscolo - Umbriaecultura : Ad Assisi il XV meeting internazionale sulla fisiologia e le patologie del muscolo - OdysseoMagazine : Cantieri di pace: (ri)costruire la cultura della non violenza Domenica 7 ottobre la Marcia da Perugia ad Assisi con… - castiglione_tea : RT @eudirectsiena: Uniti nella diversità per la #PACE al #meetingdellapace di Perugia ...tanti #giovani Le #EuropeDirect nazionali al 'Mee… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Cio significa chesi puo qualificare come Citta che sa accogliere la scienza e essere contesto per ospitare i protagonisti della ricerca in settori importanti della medicina". Il programma del ...