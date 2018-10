Achille Lauro | Mamacita | Testo | Audio | MP3

Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita - il nuovo singolo di Achille Lauro - testo - : ... l'amore è l'errore che tutti rifanno Io e te siamo prova che il mondo ha due facce Si, l'amore è l'errore che più si rimpiange Siamo soli come soli, sì soli si nasce Ma poi scopiamo tutti e due ...

Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita - il nuovo singolo di Achille Lauro (testo) : Achille Lauro lancia il nuovo singolo “Mamacita” in collaborazione con Vins, quarto dopo altri successi passati, e pubblica il nuovo videoclip ufficiale sul canale YouTube. A destare l’attenzione è sicuramente anche il fatto che ci sia un volto ben noto in tv che ritroviamo nel video in questione: c’è Cecilia Rodriguez nel video di Mamacita di Achille Lauro. Cecilia Rodriguez, sorella della showgirl argentina Belen Rodriguez, ha partecipato a ...

Gemitaiz ha pubblicato il videoclip di “Keanu Reeves” ft. Achille Lauro : Una delle canzoni più amate dell'album "Davide" The post Gemitaiz ha pubblicato il videoclip di “Keanu Reeves” ft. Achille Lauro appeared first on News Mtv Italia.

Achille Lauro : calcio a uno spettatore durante un live - il pubblico lo acclama (VIDEO) : Ancora una volta, come sempre più spesso accade, un concerto di un rapper italiano si è trasformato nel teatro di uno scontro fisico tra l'artista di turno ed uno spettatore. Protagonista dei fatti verificatisi ieri notte al Caramelle Summer Disco di Sommo Pavia è stato Achille Lauro, che ha colpito con un calcio un membro del pubblico, prima che quest'ultimo venisse energicamente allontanato dalla sicurezza del locale. Una vicenda analoga si ...

Due milioni di click per 'Ammò' di Achille Lauro in coppia con Rocco Hunt : Grande successo sul web per 'Ammò', singolo del rapper Achille Lauro, che vede come ospiti Hunt e Clementino. Un brano che celebra l'amicizia, che suona come la marcia nuziale di un grosso matrimonio ...

Achille Lauro feat. Gemitaiz : è uscito il video di “Purple Rain” : Eccolo qui The post Achille Lauro feat. Gemitaiz: è uscito il video di “Purple Rain” appeared first on News Mtv Italia.

Al Disco Village di Follonica stasera c'è 'Achille Lauro e Circo Nero Classic' : ... è uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza davvero ...