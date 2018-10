Accuse a Ronaldo | il Real Madrid nega pressioni per la firma dell’accordo

L’avvocato di Cristiano Ronaldo ha detto che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel sulle Accuse di stupro sono stati manipolati : L’avvocato di Cristiano Ronaldo Peter Christiansen ha detto che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel che ricostruisce le accuse di stupro di Kathryn Mayorga sono stati manipolati o creati per screditare Ronaldo . Christiansen ha ammesso che Ronaldo trovò nel 2009 un The post L’avvocato di Cristiano Ronaldo ha detto che i documenti su cui si basa l’articolo dello Spiegel sulle accuse di stupro sono stati ...

Cristiano Ronaldo e le Accuse di stupro - il caso esploso per un clamoroso 'no' della Juventus? : È la domanda che si pongono tutti da quando Cristiano Ronaldo è stato accusato di stupro : perché Kathryn Mayorga ha aspettato nove anni per denunciare il fatto pubblicamente? A dare una risposta al ...

Accuse di stupro per Cristiano Ronaldo : la polizia di Las Vegas conferma che il calciatore verrà sentito : Alla fine è arrivata la conferma ufficiale anche da parte della polizia statunitense: Cristiano Ronaldo sarà interrogato in merito alle Accuse di violenza sessuale presentate ai suoi danni dalla ex modella Kathryn Mayorga. Il fascicolo sul caso è stato riaperto settimana scorsa, ma non è stata ancora fissata una data per la sua deposizione. Un giornalista del tabloid inglese Mirror ha raccolto le dichiarazioni di un portavoce della polizia ...