Accordo Podemos-Psoe | dalla Spagna una lezione per tutti

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Quello che accade in queste ore in, mi pare questione importante.firma undi sostegno al governo di Pedro Sánchez, sulla base di quattro punti programmatici secchi e forti: l'aumento dell'imposta patrimoniale, l'innalzamento del salario minimo a 900 euro, il taglio delle tasse universitarie e un programma di edilizia popolare, con investimenti pubblici corposi.Esattamente ciò che serve nell'Europa che ha impoverito i ceti più deboli. Potremmo definire i contenuti di questocome una piattaforma per la redistribuzione delle risorse economiche dall'alto verso il basso. In, dimostrano anche di avere un'idea del futuro del paese: diritto alla casa, salari dignitosi, formazione accessibile pere redistribuzione della ricchezza rappresentano scelte giuste e coraggiose per riequilibrare lo stato del Paese. Per riequilibrare la ...