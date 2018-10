Accadde oggi | 11 ottobre 1962 | Pelé vince la Coppa Intercontinentale

Accadde oggi - 10 ottobre 1906 : nasce lo Spezia : Lo Spezia Calcio è una società calcistica italiana con sede nella città di La Spezia, che milita nel campionato di Serie B. La sua fondazione storica risale al 1906, esattamente al 10 ottobre e disputa i suoi incontri casalinghi allo Stadio Alberto Picco, i colori sociali sono bianco e nero. Nell’agosto del 2008 la nuova società è stata acquistata da Gabriele Volpi. Nel suo albo d’oro lo Spezia Calcio può vantare un titolo ...

Accadde oggi - 9 ottobre 1988 : torna la Serie A a 18 squadre : Continua il nostro classifico appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, giornata da segnare in rosso per gli amanti delle statistiche e del campionato di Serie A. Il 9 ottobre 1988 ci fu l’estensione da 16 a 18 squadre, novità anche per quanto riguarda il numero degli stranieri, da 2 a 3 tesserabili per ogni squadra. Il campionato si concluse con il dominio dell’Inter, polverizzato ogni tipo di record. ...

Accadde oggi - 8 ottobre 1986 : esordio di Vicini da ct dell’Italia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, l’8 ottobre 1986 è una giornata da ricordare per gli appassionato di calcio e della Nazionale. Azeglio Vicini fa il suo esordio come commissario tecnico della Nazionale italiana, in campo per l’amichevole contro contro la Grecia a Bologna. esordio positivo, gli ellenici vengono piegati da una sorprendente doppietta di Beppe Bergomi che ...

Accadde oggi - 7 ottobre 1967 : la prima partita a colori in tv : Continua il nostro classifico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda il mondo del calcio, la data del 7 ottobre 1967 è una di quelle da cerchiare in rosso. E’ stata infatti trasmessa la prima partita di calcio a colori, di fronte Germania Ovest-Jugoslavia, valida per le qualificazioni agli Europei. Il risultato finale è stato d 3-1, il secondo tempo a causa del maltempo è stato ...

Accadde oggi - 6 ottobre 1929 : il primo campionato di Serie A a girone unico : Continua il classico appuntamento con la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio e del campionato di Serie A. Data storica quella del 6 ottobre 1929, si gioca infatti la prima giornata in Serie A a girone unico. Il format iniziale era a 16 squadre, immediatamente cambiato per ammettere la Triestina, si è deciso così di passare a 18 squadre. Alla fine il campionato verrà vinto ...

Accadde oggi - 5 ottobre 2003 : primo gol italiano di Kaka : Continua il consueto appuntamento con la nostra Rubrica ‘Accadde oggi’, il 5 ottobre 2003 è una giornata da ricordare per i tifosi del Milan. Il brasiliano Kaka nel derby contro l’Inter mette a segno il promo gol italiano, sfruttato al meglio un cross dell’attuale allenatore rossonero, Gattuso. Il risultato finale è stato di 3-1 grazie alle reti anche di Inzaghi e Shevchenko, per i nerazzurri in gol Martins. Solo ...

Accadde oggi - 4 ottobre 1992 - record di gol in Serie A : Continua la nostra rubrica ‘Accadde oggi’, quella del 4 ottobre 1992 è una giornata da ricordare per tutti gli appassionati del campionato di Serie A. Nella quinta giornata del massimo campionato viene infranto un record storico, quello del numero di gol in una giornata di Serie A, le marcature complessive sono ben 48 in nove partite. La partita che ha regalato maggior spettacolo è stata quella di Firenze con il Milan di Fabio ...

Accadde oggi - 3 ottobre 1909 : nasce il Bologna calcio : Continua il nostro consueto appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per i tifosi del Bologna. Il 3 ottobre nasce il Bologna Football Club, promotore della Fondazione è il giovane boemo Emilio Arnstein. Il primo presidente è stato l’odontoiatra svizzero Louis Rauch mentre il primo capitano Arrigo Gradi, introdotta anche la maglia rossa e blu. Solo un primo passo per un club che nella storia del ...

Accadde oggi - 2 ottobre 2010 : ultimo gol di Pirlo con il Milan : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per Andrea Pirlo, il centrocampista da poco ha appeso le scarpette al chiodo. Il 2 ottobre 2010 il Milan espugna lo stadio Tardini di Parma, grande protagonista proprio Pirlo autore di una rete pazzesca, l’ultima con la maglia rossonera. Tiro da 38 metri e pallone all’incrocio dei pali. Una delle tante perle del fuoriclasse ...

Accadde oggi : il 1° ottobre 2009 la catastrofica alluvione di Giampilieri e Scaletta Zanclea : Sono già passati 9 anni dall’alluvione che ha colpito la zona del messinese, in Sicilia, ma le immagini di quei drammatici momenti sono ancora ben salde nella mente di tutti e soprattutto di chi li ha vissuti in prima persona. Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sulla Sicilia nord-orientale causando un devastante nubifragio, iniziato la sera del 1º ottobre 2009 e durato per tutta la notte fino al mattino del giorno ...

Accadde oggi - 1° ottobre 1977 : ultima partita per il fuoriclasse Pelé : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio, quella del 1° ottobre 1977 è una data da ricordare per tutti gli appassionati, ovvero l’ultima partita di Pelé. partita amichevole, di fronte due squadre con cui ha giocato in carriera: i New York Cosmos contro il Santos, presenti quasi 80mila spettatori, il fuoriclasse giocherà dividendosi fra ...

Accadde oggi - 30 settembre 2007 : torna il derby della Mole - gol di Trezeguet : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica Accadde oggi, il 30 settembre 2007 è una giornata da ricordare per la Juventus. Non si giova dal 2003 un derby contro il Torino, si tratta del primo dopo lo scandalo Calciopoli. Successo con il punteggio di 1-0 per la Juventus grazie ad una rete nel finale di David Trezeguet, in panchina c’era Claudio Ranieri. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Accadde oggi – 29 settembre 1981 - muore Bill Shankly : ex allenatore del Liverpool : William Shankly detto Bill è stato un calciatore e allenatore di calcio britannico, mezzala nazionale scozzese, allenatore del Liverpool dal 1959 al 1974. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Shankly divenne l’allenatore del Carlisle nel 1949, poi del Grimsby nel 1951, del Workington nel 1953 e dell’Huddersfield nel 1956, poi l’importante esperienza da allenatore del Liverpool dal dicembre 1959 fino al luglio del 1974: Nel ...

Accadde oggi – 28 settembre 1969 - Chinaglia segna alla prima da titolare in A : Il 28 settembre 1969 alla Lazio inizia l’era Chinaglia. L’attaccante di Carrara segna contro il Milan il primo gol in serie A, alla sua prima da titolare. Soprannominato Long John, ha vinto lo scudetto del 1973-1974 con la Lazio. Nel 1976 si trasferisce nel campionato americano per giocare nei New York Cosmos. È il giocatore italiano con la miglior media reti segnate / incontri di campionato disputati (319 in 429 partite tra ...