«Abbiamo preso l' assassino» | storia di un processo mediatico

Manovra - Ue : 'Non Abbiamo ancora preso una posizione formale' : Roma, 8 ott., askanews, - 'E' corretto dire che la Commissione europea non ha ancora preso una posizione formale' sulla Manovra 'e non vedo variazioni su questa linea'. Lo ha affermato il primo ...

'Non Abbiamo ancora preso una posizione formale' dice la Ue : Roma, 8 ott., askanews, - 'E' corretto dire che la Commissione europea non ha ancora preso una posizione formale' sulla manovra 'e non vedo variazioni su questa linea'. Lo ha affermato il primo ...

F1 - Abiteboul si prende gioco della Red Bull : “li abbiamo fregati - si sono opposti per Sainz e Abbiamo preso Ricciardo” : Il team principal della Renault ha sbeffeggiato la Red Bull, svelando un piccolo retroscena di mercato Una frecciatina velenosa, lanciata dalla Renault nei confronti della Red Bull. Il mittente? Cyril Abiteboul, che si è preso gioco del team di Milton Keynes svelando un piccolo retroscena di mercato, relativo all’ingaggio di Ricciardo da parte della scuderia di Enstone. photo4/Lapresse “Penso che in un certo senso sentivamo ...

Juventus - Benatia : 'Non aver preso gol dà sicurezza. Abbiamo tante qualità ma...' - : E' lo stesso Benatia a confermarlo, ai microfoni di Sky Sport, restando però con i piedi per terra: 'In Champions è sempre difficile. Abbiamo trovato un avversario fisico, ma con il nostro gol è ...

"Abbiamo toccato il fondo!" : Macron è stato preso in giro - : Macron è stato preso in giro per la foto con gli uomini dalla pelle scura. L'opinione pubblica francese ha fortemente criticato il presidente Emanuele Macron per la foto con i giovani, segnala Sputnik ...

Renzi alla festa milanese del Pd : “Con la personalizzazione Abbiamo preso due volte il 40% - con la spersonalizzazione il 19” : Dopo aver detto che non è più il tempo delle analisi post-sconfitta, Matteo Renzi è tornato a quelle pre-sconfitta, nel suo comizio alla festa milanese del Pd, ha rilanciato, rivendicandola, la famosa “personalizzazione” che ha portato alla sconfitta del referendum costituzionale. Risultato, quel 40%, che lui continua a considerare “un voto a lui”, adducendo invece alla presunta successiva spersonalizzazione la debacle ...

Juventus - Nedved racconta : “ecco come Abbiamo preso Cristiano Ronaldo” : Nedved ha parlato dell’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, una trattativa super, gestita magistralmente Cristiano Ronaldo è stato il colpo dell’estate in Serie A, la Juventus si è accaparrata i servizi del calciatore più forte al mondo, sorprendendo tutti con una trattativa lampo molto ben gestita. Pavel Nedved ha raccontato i retroscena dell’affare, parlando ai cechi di Idnes Tv: “L’affare ...

“Lo Abbiamo preso!”. Italia choc : finita la caccia all’uomo. Era in fuga da due giorni : Sembra quasi la fine di un incubo, dopo che la vicenda ha tenuto tutti col fiato sospeso, assumendo sempre più le sembianze di un film. Dopo due giorni di ricerche i carabinieri hanno rintracciato Gaetano Fagone, l’uomo di cinquantadue anni ritenuto responsabile di quanto accaduto la sera del 31 agosto scorso a Palagonia (Catania), quando un’auto ha travolto un gruppo di persone sedute a dei tavolini. Fagone – che come scrivono i ...

Milan - il rammarico di Calabria : 'Abbiamo preso tre gol stupidi' : Dopo la dura sconfitta di ieri sera il Milan è uscito dal San Paolo di Napoli con il grande rimpianto di aver rimesso in discussione una partita che sembrava ormai chiusa. Bonaventura e Calabria ...