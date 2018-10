A24-A25 | Lolli | Altra figuraccia di Toninelli | non autorizzato utilizzo fondi

Sicurezza A24 A25 - Lolli : "Pronto emendamento per correggere Decreto Legge : L'Aquila - Come anticipato ieri in conferenza stampa dal Presidente vicario Giovanni Lolli, per lunedì 15 ottobre saranno convocati tutti i parlamentari abruzzesi, i consiglieri regionali, gli amministratori comunali, gli enti locali e i soggetti beneficiari che hanno sottoscritto le convenzioni per i progetti del Masterplan per contrastare la scelta di utilizzare le risorse del cosiddetto "Patto per l'Abruzzo" per ...

Toninelli : "L'A24 e l'A25 non mi fanno dormire la notte" : L'Aquila - Autostrade, a preoccupare il ministro Toninelli è l'A24 e l'A25. "Ho ereditato una serie di dossier, gestiti in maniera scandalosa dalla vecchia politica, quella degli esperti" dice il titolare del dicastero delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un video, diffuso su Facebook, che lo ritrae sotto un pilone del viadotto Macchia Maura in Abruzzo, dove ieri ha fatto un sopralluogo. "Mi doveste ...

Autostrade A24 A25 - Toninelli : "Disposto verifica ispettiva su stato autostrade. : L'Aquila - "Ho disposto una verifica eccezionale dello stato delle Autostrade A24 e A25 da parte dell'ufficio ispettivo territoriale competente, che ha sede a Roma, che già in questo momento, in queste ore, sta svolgendo controlli in loco e che entro metà ottobre fornirà indicazioni ulteriori". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo in Question Time alla Camera, ...

Autostrade - stop agli aumenti dei pedaggi per A24 e A25 : MILANO - stop ai rincari ai pedaggi, pari al 12,89%, scattati dal primo gennaio di quest'anno per le Autostrade A24 e A25. La decisione, annunciata ieri dalla società Strada dei Parchi, concessionaria ...

Sindaci e Amministratori d'Abruzzo e Lazio impegnati nella lotta contro il “caro-pedaggi A24-A25" : Chieti - Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, il Sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, il Sindaco di Scoppito, Marco Giusti, la Consigliera provinciale di Pescara, Leila Kechoud e il Consigliere provinciale di L’Aquila, Alfonsino Scamolla, riunitisi, presso l’Aeroporto d’Abruzzo, a nome degli oltre 90 Sindaci e Amministratori d’Abruzzo e del Lazio impegnati nella lotta contro il “caro pedaggi” dell’A24/A25, hanno illustrato agli organi ...

Autostrade A24-A25 - i sindaci disertano incontro con società Parchi : L'Aquila - I sindaci interessati al percorso A24-A25 hanno disertato l'incontro voluto dalla concessionaria Strada dei Parchi per illustrare lo stato di salute e i lavori e la situazione complessiva delle due Autostrade. Alla riunione, alla quale erano stati invitati circa un centinaio di primi cittadini, se ne sono presentati una manciata: all'auditorium della Bper dell'Aquila sono arrivati infatti i rappresentanti dei ...

Caduta calcinacci da viadotto - Toninelli - provvedimento ad hoc per A24-A25 : L'Aquila - "In considerazione dell' allungamento dei tempi per il perfezionamento del nuovo Piano finanziario" della Strada dei Parchi, concessionaria A24 e A25, "il Governo sta valutando di provvedere con un provvedimento normativo ad hoc". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera, precisando che "la disposizione normativa è finalizzata a ...

Crollo ponte Genova - Ministro Toninelli : “Evitare altre tragedie - intervenire su A24 e A25” : “Il Crollo di Genova e’ un evento che mai sarebbe dovuto succedere e che non dovra’ ripetersi. Con la morte nel cuore ci siamo subito rimboccati le maniche. Abbiamo stanziato dei fondi per le prime necessita’ e ci accingiamo a varare un decreto che assicuri al capoluogo ligure quella rinascita che si merita. Inoltre abbiamo avviato una mappatura delle criticita’ esistenti nelle infrastrutture di tutta Italia e ...