A tu per tu con Salvatore “Sasà” Soviero

Trump a Londra - conto da 18 milioni di sterline per la sicurezza : La visita di Donald Trump nel Regno Unito del luglio scorso, segnata da diverse proteste di piazza, è costata alla polizia britannica 18 milioni di sterline in fondi extra per la copertura delle spese legate ai dispositivi straordinari di sicurezza messi in piedi e alla mobilitazione aggiuntiva di uomini e donne in divisa. Lo ha rivelato Sara Thorn...

Tedesco confessa e fa altri due nomi : il muro si sgretola per i Cucchi : Dopo 9 anni, un carabiniere imputato accusa due colleghi di aver preso parte al pestaggio di Stefano Cucchi. Durante l'udienza di oggi, 11 ottobre, Francesco Tedesco, che già da verbale del 9 luglio, aveva dichiarato di aver preso parte come osservatore ai pestaggi e di aver più volte cercato di far desistere chi ne era parte attiva, chiama in causa due suoi colleghi: Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Una rivelazione questa che cambia ...

Pd - A.Parisi : Appello per Minniti usa argomenti contrari a confronto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Donna trovata morta in un canale a Fiumicino - il personal trainer confessa : 'L'ho uccisa - non voleva che la lasciassi' : Andrea De Filippis , il personal trainer sospettato di aver ucciso Maria Tanina Momilia trovata morta a Fiumicino , ha confessato il delitto. L'uomo si è presentato in caserma dai carabinieri ...

X Factor 2018 - Bootcamp/ Diretta e concorrenti Home Visit : applausi per Leo Gassman (11 Ottobre) : X Factor 2018, seconda puntata di Bootcamp in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Spunta l'ipotesi di inserire nel decreto fiscale il condono per le mini-cartelle sotto ai mille euro : Potrebbe essere uno stralcio totale quello in arrivo per le mini-cartelle sotto i mille euro. La cancellazione riguarderebbe i debiti più vecchi, quelli accumulati tra il 2000 e il 2010 che giacciono in gran parte nei cassetti dei contribuenti anche da prima della crisi economica.La norma rientrerebbe nel decreto fiscale a cui il governo sta lavorando, con l'obiettivo di arrivare con il testo definitivo sul tavolo del consiglio dei ...

Pd - appello sindaci : congresso unitario per Minniti segretario : Roma, 11 ott., askanews, - 'Abbiamo bisogno di individuare un profilo forte e autorevole contro l'incompetenza e l'estremismo giallo verde. Crediamo pertanto che Marco Minniti, figura dal netto ...

Studentesse Usa violentate a Firenze - condanna per un carabiniere e rinvio a giudizio per l'altro : Quattro anni e otto mesi per Marco Camuffo, uno dei due Cc accusati di aver violentato due Studentesse americane. rinvio a giudizio per Pietro Costa.

Il Segreto - trame : Saul chiede l'aiuto di Fernando per fuggire con la Uriarte : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO] in programma ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate, in onda a dicembre su Canale 5, svelano che Saul si rechera' alla Casona per chiedere l'aiuto di Fernando Mesia. Il fratello di Prudencio, infatti, temera' che la sua amata torni in carcere, in attesa di essere processata per l'omicidio di Don Ignacio. Il Segreto, anticipazioni: Prudencio ...

Conte : 'per gli Usa non siamo a rischio - economia Italia è solida' : Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte aggiungendo: "In mezzo a tante voci che alimentano allarmismo, queste invece confermano la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana".

Mossa nel Pd - Minniti candidato da 13 sindaci - vicini a Renzi - per la segreteria contro Zingaretti : Tra i nomi a firmare l'appello all'ex ministro dell'Interno a guidare il partito, spiccano il primo cittadino di Firenze Nardella, Gori per Bergamo, De Caro e Ricci per Bari e Pesaro -

Nations League - per l'Italia test a Coverciano prima della sfida contro la Polonia : Dopo il pareggio con l'Ucraina nell'amichevole giocata allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la Nazionale è rientrata a Coverciano per preparare il terzo match della Uefa Nations League in programma ...

Lombardia : si insedia in Regione Consiglio per pari opportunità : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Si è insediato a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, il Consiglio per le pari opportunità, organo di garanzia istituito dalla legge regionale del 2011 con il compito di valutare l’applicazione di norme antidiscriminatorie, verificare l’attuazi