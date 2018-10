A Napoli la mostra ' The beauty of imaging' sulla storia della diagnostica per immagini

A Napoli la mostra che svela il corpo umano : Apre a Napoli 'The Beauty of Imaging', la mostra che celebra la bellezza 'dall'interno' del corpo umano con un viaggio tra arte e scienza. Alla Città della Scienza fino al 6 gennaio 2019.

'The Beauty of Imaging' - a Napoli la mostra che svela il corpo umano : "Apre domani una mostra bellissima pensata per celebrare i 90 anni del Gruppo Bracco - afferma all'Adnkronos Salute l'avvocato Giuseppe Albano , commissario della Città della Scienza - Noi abbiamo ...

'I De Filippo - il mestiere in scena' - in anteprima mondiale a Napoli la mostra monumentale : Agenzia Vista, Napoli, 05 ottobre 2018 Fortemente voluta dalla famiglia De Filippo e promossa dal Comune di Napoli, presentata in anteprima mondiale la mostra monumentale 'I De Filippo, il...

Fioretti di San Francesco - alla Biblioteca Nazionale di Napoli il manoscritto in mostra : Un codice del 1492 in raffinata scrittura gotica è esposto alla Biblioteca Nazionale di Napoli dove è contenuto il manoscritto cartaceo dei Fioretti di San Francesco ricopiati da Alexander de Bolinis. Fino a fine ottobre sarà visitabile nell'ambito della mostra “In viaggio tra libri e manoscritti alla scoperta dei fondi della Biblioteca”.Continua a leggere

23 fotografi in mostra dal 1 al 31 ottobre 2018 per raccontare 'La spiritualità a Napoli' : ... partecipazione della popolazione ed esperienza dei luoghi, in un viaggio tra fascino dei particolari e rapporto tra colori e forme, dove ogni foto esprime il mondo interiore dell'autore fino a ...

Giuffredi : 'Sepe vuole dimostrare che poteva essere un portiere da Napoli' : Mario Giuffredi ha concesso un'intervista a RMC SPORT. Giuffredi ha parlato di due calciatori che hanno grande voglia di dimostrare di poter indossare la maglia del Napoli in futuro ma che al momento sono concentrati sull'avventura appena iniziata ...

Classicità e bellezza in mostra a Napoli : al Museo Archeologico i capolavori di Antonio Canova : Il 2019 sarà l’anno della Cultura Russa in Italia e, a Napoli, quello di Canova. Inaugura a marzo l’attesa esposizione che porterà dall'Hermitage di San Pietroburgo i capolavori del grande scultore neoclassico: pezzo forte della mostra al Museo Archeologico napoletano le “Tre Grazie”.Continua a leggere

Milan - Gattuso non si abbatte : “a Napoli abbiamo dimostrato personalità - ma va migliorata la mentalità” : L’allenatore del Milan è tornato a parlare del ko subito contro il Napoli, indicando gli errori commessi dai propri giocatori La sconfitta subita a Napoli continua a non andare giù a Gennaro Gattuso, l’allenatore rossonero è tornato a parlare del ko del San Paolo ai microfoni della tv ufficiale del club, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione della squadra. Spada/LaPresse L’ex Pisa ha salvato la ...

Napoli - Allan mostra i muscoli a Ronaldo : 'Scudetto? Lotteremo con la Juve fino alla fine' : È il migliore al mondo ed è importante averlo in Serie A, dimostra che il campionato sta tornando ai livelli di un tempo". Ciò nonostante il Napoli non teme l'invincibile Juve di Allegri per voce ...

Jorginho - che scena commovente! L’ex Napoli mostra alla madre la sua maglia - la donna si commuove [VIDEO] : La madre di Jorginho piange nello store del Chelsea alla vista della maglia con impresso il nome del figlio: la scena commovente Jorginho è volato al Chelsea dopo una trattativa serrata tra la dirigenza del Napoli ed il club inglese. Il centrocampista porta la madre allo store dei Blues dove la donna scorge subito la maglia del figlio calciatore. La reazione della mamma di Jorginho è commovente. La donna si lascia andare alle lacrime ed ...