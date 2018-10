huffingtonpost

: A Londra un ministero per prevenire il suicidio. È il primo al mondo - HuffPostItalia : A Londra un ministero per prevenire il suicidio. È il primo al mondo - zazoomnews : Un ministero contro i suicidi. A Londra prima volta al mondo - #ministero #contro #suicidi. #Londra - AriannaAmbrosi0 : RT @_DAGOSPIA_: 'UN MINISTERO CONTRO I SUICIDI' – IN INGHILTERRA E’ LA PRIMA CAUSA DI MORTE FRA GLI UNDER 45 -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La scelta di Theresa May di istituire un incarico ministeriale per la prevenzione dei suicidi fa discutere. L'iniziativa, la prima a livello mondiale, dimostra quanto il problema delsia considerato rilevante. Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità, ilè la seconda causa di morte neltra i giovani dai 15 ai 29 anni dopo gli incidenti stradali.Come riporta anche la CNN, la May ha previsto di creare un incarico ad hoc conferito alla sottosegretaria alla Salute, Jackie Doyle-Price, per fronteggiare il problema, che nella sola Inghilterra è la prima causa di morte fra gli uomini sotto i 45 anni mentre il tasso di suicidi è cresciuto del 67% dal 2010 e ogni anno sono 4500 le persone che si tolgono la vita.Theresa May ha detto in proposito: "Possiamolo stigma che deriva dale salvare le vite di molte persone", ...