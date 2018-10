A Cesena ' Ciò che ci rende umani' | poesia | filosofia | arti e scienza con il Teatro Valdoca

Jovanotti con Mariangela Gualtieri a Cesena per dialogare di poesia e di “Ciò che ci rende umani” : Jovanotti e Mariangela Gualtieri in dialogo per parlare di poesia, di vita e dell’importanza della parola. L’anteprima della rassegna "Ciò che ci rende umani" avrà luogo l'8 ottobre a Cesena al Teatro Bonci e sarà l'occasione per ammirare il confronto tra una grande poetessa e la popstar della canzone italiana.Continua a leggere

Cesena - sulle strisce c'è scritto 'scoula' invece di 'scuola' : lo strafalcione sull'asfalto : Uno strafalcione di grammatica davvero evidente quello apparso in una scritta sull'asfalto per segnalare la presenza di una scuola nelle vicinanze: su viale Carducci, a Cesena, è comparsa la scritta '...

#CesenaSTORIES - 3untata. Busso - striscio - volo : Ricciardo e Tortori - le carte vincenti : Un passo indietro per rivivere l'avvicinamento alla "prima" del Cesena. Il viaggio in pullman dei bianconeri verso l'Abruzzo, la preparazione e l'immancabile e romagnolissimo Marafon , traduzione: ...

Caos calcio - accolto il ricorso dell'Entella : Cesena -15 nello scorso campionato. Serie B a 20? : 'Il Collegio di Garanzia dello sport, al termine della udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in ...

Disordini durante incontro di calcio Avezzano-Cesena - arrestati due tifosi : L'Aquila - In relazione ai Disordini verificatisi ad Avezzano domenica 16 settembre, in occasione dell’incontro di calcio Avezzano-Cesena, valevole per il campionato di Serie D - Girone F, disputatosi presso lo Stadio Comunale dei Marsi, nel pomeriggio odierno personale del Commissariato di P.S. di Avezzano ha proceduto all’arresto differito di due giovani avezzanesi, resisi responsabili, nella circostanza, di lancio di sassi contro le ...

Cesena - cavalluccio e arredi sportivi - definito il prezzo per l'affitto : Cesena. È stato messo il sigillo ufficiale sul ritorno dello storico marchio del cavalluccio, 'trasportato' nel nuovo mondo bianconero che si sta provando a ricostruire dopo le macerie lasciate dalla vecchia Associazione Calcio Cesena. Si tratta di una 'reincarnazione' che per il momento è limitata alla stagione ...

Cesena - il cavalluccio tornerà sulle maglie : il Comune vuole acquistare il marchio e donarlo alla nuova società : Il cavalluccio marino, storico simbolo del Cesena Calcio, è tornato sulle maglie della società romagnola. Il Comune e la nuova società Cesena Fc hanno annunciato di avere trovato un accordo con il curatore fallimentare per l’affitto dello storico marchio (e di altro materiale sportivo) dopo il fallimento a inizio agosto dell’Ac Cesena. Quindi già dal 16 settembre, prima giornata del campionato di Serie D, il cavalluccio sarà ...