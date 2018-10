A breve riapertura Villa Massimo | veloci a mettere in sicurezza alberi

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Roma – Si e’ svolto questa mattina un incontro tra l’Assessora alla Sostenibilita’ Ambientale di RomaCapitale Pinuccia Montanari, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello e il presidente della Commissione Ambiente Daniele Diaco con l’obiettivo di riaprire quanto prima i giardini di. Durante l’incontro si e’ deciso di procedere con rapidita’ a realizzare, gia’ da mercoledi’ 17 ottobre, i lavori di messa indelle alberature e, a seguire, un intervento di pulizia con il coinvolgimento dei volontari detenuti. Il Municipio interverra’ con i fondi ricevuti in assestamento di bilancio per la rimessa in pristino e la riqualificazione dell’area verde. Tutti i lavori saranno seguiti dal tavolo tecnico attivato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. Sara’ inoltre avviato un ...