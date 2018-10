A Bologna apre TheFabLab | il laboratorio di digital fabrication

TheFabLab arriva a Bologna : apre il laboratorio per la manifattura digitale : Dopo Milano e Torino, TheFabLab, il laboratorio di fabbricazione digitale e industria 4.0, apre anche a Bologna, arricchendo l’ecosistema del centro per l’innovazione digitale NetService Digital Hub, che aprirà le porte lunedì 15 ottobre 2018 in via Ugo Bassi 7, nel pieno centro cittadino. Aprire un laboratorio a Bologna, cuore del distretto italiano della meccatronica e dell’automazione, è un passaggio fondamentale per lo sviluppo di ...

Bologna - riapre raccordo A1-A14 dopo l'esplosione del 6 agosto : Bologna, , askanews, - All'alba sono passate le prime auto sul raccordo autostradale A1-A14. A metà mattina la circolazione è ripresa anche lungo la tangenziale Sud di Bologna. Così dopo appena 53 ...

Incendio tangenziale Bologna - riapre il raccordo sull’A14 : lavori completati in 53 giorni (in anticipo sulle previsioni) : A meno di due mesi dall’esplosione del 6 agosto scorso, è stato completamente riaperto il raccordo autostradale della A14 di Bologna. In estate, l’Incendio e poi lo scoppio di un’autocisterna avevano causato il crollo dei due cavalcavia che correvano sopra il quartiere di Borgo Panigale. A 53 giorni da quella tragedia – che ha fatto due morti e 145 feriti – e in anticipo sulle previsioni (la riapertura era fissata per metà ...

Rogo Bologna - raccordo autostradale A1-A14 riapre il 1 ottobre dopo 53 giorni di chiusura : Lunedì 1 ottobre riapre il raccordo autostradale A1-A14 di Bologna. E' rimasto chiuso per 53 giorno, dal 6 agosto scorso, a seguito del Rogo che si era sviluppato dopo il gravissimo incidente e che, ...

Bologna - incendio in autostrada. Lunedì riapre il raccordo a Borgo Panigale : Bologna Dopo 53 giorni dall'incendio che ha gravemente danneggiato un ponte sul raccordo A1-A14 a Borgo Panigale, alle porte di Bologna, Lunedì riapre al traffico il tratto in questione. Lo annuncia ...

Lunedì riapre autostrada a Bologna : ANSA, - Bologna, 29 SET - Dopo 53 giorni dall'incendio che ha gravemente danneggiato un ponte sul raccordo A1-A14 a Borgo Panigale, alle porte di Bologna, Lunedì riapre al traffico il tratto in ...

Lunedì riapre autostrada a Bologna : ANSA, - Bologna, 29 SET - Dopo 53 giorni dall'incendio che ha gravemente danneggiato un ponte sul raccordo A1-A14 a Borgo Panigale, alle porte di Bologna, Lunedì riapre al traffico il tratto in ...

Bologna - esplosione a Borgo Panigale : lunedì riapre il raccordo autostradale : Autostrade per l’Italia ha reso noto che lunedì 1° ottobre riaprirà il tratto del ponte sul raccordo A1-A14 a Borgo Panigale, alle porte di Bologna, danneggiato da un’esplosione e da un incendio 53 giorni fa. All’inaugurazione parteciperà Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l’Italia. L'articolo Bologna, esplosione a Borgo Panigale: lunedì riapre il raccordo autostradale sembra essere il primo su Meteo Web.

Bologna e Modena - raccolte 14mila sneakers con progetto solidale 'Le tue scapre al centro' : Tra le varie iniziative in chiave green , laboratori per bambini e adulti, punti informativi su come essere verdi e più sostenibili, mercato contadino a km 0, musica, incontri, mostre, spettacoli, ...

Incendio Bologna : Toninelli - raccordo A1-A14 riapre a metà ottobre : (AGI) - Roma, 9 ago. - Anticipata la riapertura del raccordo A1-A14 coinvolto dall'Incendio dell'autocisterna. Lo riferisce il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. "Per fortuna - scrive - una prima buona notizia dopo la tragedia di Borgo Panigale. Avevamo previsto la riapertura del raccordo A1-A14 in 3-5 mesi. Autostrade per l'Italia comunica adesso che si dovrebbe tornare alla normalità entro ...