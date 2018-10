8 accessori hi-tech per fare il caffè

wired

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Behmor Connected CoffeemakerCora Coffee BrewerMokase, la cover per smartphone che erogaFrankOneScanomat TopBrewerThe Oomph Portable Coffee MakerMoka Smart Coffee Cup Orion Bean Doser di AcaiaIl rito mattutino numero uno. La tazza fumante al profumo di arabica è la vera sveglia, l’unica in grado di riaccendere davvero le sinapsi cerebrali e diun metaforico click sulla modalità on. Ma c’è chi non si accontenta del solito espresso macchiato caldo al bancone del bar: dalla coffeemaker che si attiva automaticamente via app non appena suona la sveglia sullo smartphone alla caffettiera portatile per berein mobilità, ce n’è per tutti i gusti. La custodia per smartphone Mokase, per esempio, erogain maniera davvero geek: basta scegliere un Mokaroma tra i tanti della gamma a disposizione, inserirlo nella custodia, attivare l’app Mokase sullo smartphone e avviare il ...