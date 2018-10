6 fake news sull' osteoporosi | 20 ottobre Giornata mondiale

Manovra - Borghi 'fake news sull incontro con gli investitori'. La replica di Repubblica 'Ci sono le prove' : Parla di 'Fake news' Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, leghista e teorico dell'uscita dall'euro. È la sua replica all'articolo con cui Claudio Tito, su Repubblica , ...

Di Maio accusa Repubblica di fake news - il bue che dice cornuto all’asino : Attacco a Repubblica, Luigi Di Maio insiste: “Non facciano le vittime”. Queste parole sono il segnale allarmante che qualcosa non funziona nella testa del vicepresidente grillino. La prima sensazione è che, alla fine dei conti, si comporti come un ragazzino viziato e ignorante che per stare al mondo riesce ad esprimersi unicamente attraverso i cliché dell’arroganza. “O con me o contro di me” è la declinazione retorica di un pensiero ...

Scandalo Ronaldo - spunta fuori il nome di Ruby Rubacuori. Ma lei si difende : “fake news” : Non si placa la bufera scoppiata attorno a Cristiano Ronaldo, dopo le accuse mosse dalla modella Kathryn Mayorga sulla presunta violenza sessuale subita in un hotel di Las Vegas nel 2009. “Ci sono altre tre donne che accusano Cristiano Ronaldo” rivela ora al ‘Sun’ Leslie Stoval, l’avvocato che rappresentata Mayorga e che ha avviato un’azione civile contro il calciatore al tribunale distrettuale di Clark ...

Caso molestie - Ruby : "Io con Cristiano Ronaldo? E' una fake news" : Milano, 9 ottobre 2018 - " Io con Ronaldo? E' una fake news ". Karima El Mahorough, meglio nota come Ruby, smentisce attraverso il suo avvocato Paola Boccardi, di avere avuto un rapporto sessuale con ...

Furto in appartamento - Macchioni : "sulla sicurezza il Sindaco si vergogni - non parli più di fake News" : Dopo il Furto di denaro e di una autovettura in una abitazione di viale Degli Esposti nel quartiere Borgo Venezia alcune settimane fa, è di martedì scorso l'ultimo episodio di cronaca. Complice l'...

Striscia la Notizia - Tapiro d’oro a Fabrizio Corona : “E’ una fake news” : Fabrizio Corona di nuovo al centro dell’attenzione! Stavolta per qualcosa di bislacco: Valerio Staffelli di Striscia la Notizia gli ha consegnato il Tapiro d’oro. Fabrizio Corona intercettato da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’oro “Furbizio” che in verità non è poi così furbo pare trovare le situazioni più strane che lo catapultano nel clamore mediatico e nelle maglie del web. Cosa è accaduto? Scopriamolo, anche con dei ...

fake news - la libertà di stampa è sempre in pericolo. Ma non per colpa di Di Maio : “Per fortuna ci siamo vaccinati anni fa dalle bufale, dalle Fake News dei giornali e si stanno vaccinando anche tanti altri cittadini tanto è vero che stanno morendo parecchi giornali tra cui quelli del gruppo l‘Espresso che, mi dispiace per i lavoratori, stanno addirittura avviando dei processi di esuberi al loro interno perché nessuno li legge più perché ogni giorno passano il tempo ad alterare la realtà”. Vi suona bene? A me ...

Trust Project accelera : nuovi giornali contro le fake news : ROMA - Sono adesso più di 120 i siti d'informazione in tutto il mondo che contengono gli indicatori di Trust Project , l'iniziativa internazionale contro le fake news che coinvolge importanti testate giornalisti e giganti del web come Google, Facebook e Bing. Gli ...

Trust Project accelera : nuovi giornali contro le fake news : Si potenzia l'impatto del progetto, di cui sono partner dall'inizio sia la Repubblica che la Stampa, per arginare il fenomeno delle fake news e tutelare la fiducia dei lettori verso l'informazione di qualità

Il movimento 5 fake news. Timeo sovranistos et dona ferentes : Al direttore - “DL 28/09/18 n. 109”. “Io di più”. #colcuore. Alessio Viola Proteste a Genova. Toninelli: “Decreto scritto col cuore, sarà migliorato”. Siamo su “Scherzi a parte”. Al direttore - Parole, parole, parole. Hanno cominciato con un vaffanculo ed eccoci qui con l’incubo che dalle paro

M5s : Repubblica danneggia interesse pubblico con fake news : Roma, 8 ott., askanews, - 'Con la pubblicazione di notizie false e intenzionalmente alterate viene fatto del male all'informazione e ai cittadini italiani. Con questo comportamento scorretto ed in ...

Crimi : fiumi di fake news su M5s - mai attaccato libertà stampa : Roma, 8 ott., askanews, - 'Anche oggi buona parte della stampa e dei quotidiani italiani ci riserva fiumi di fake news. 'Il MoVimento 5 Stelle attacca la libertà di stampa': ripetono questa menzogna ...

Movimento 5 Stelle : 'l'aumento delle tasse per la partita iva è una fake news' : Il Movimento 5 Stelle negli ultimi giorni si sta scontrando con diverse testate giornalistiche accusandole di pubblicare le cosiddette fake news, riguardo al possibile aumento delle tasse e dei costi per la partita iva. Infatti, la prima accusa è stata lanciata verso l'Espresso e, oggi, è toccato alla Repubblica essere "richiamato" su un presunto articolo falso riguardo l'aumento delle tasse per la partita iva di 3.2 milioni di possessori. ...

Di Maio : ora giornali non facciano le vittime dopo anni di fakenews : Roma, 7 ott., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio risponde alle polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni contro alcuni quotidiani. 'Non si mettano a fare le vittime adesso alcuni giornali, ...