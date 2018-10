Venezia 75 - Paul Greengrass ricorda la strage del 22 July : Il cinema del reale, oggi, è più che mai necessario. Lo si può dire soprattutto dopo aver visto 22 July di Paul Greengrass, molto apprezzato da pubblico e critica a Venezia 75, dove è stato presentato in concorso. Quella citata nel titolo è un data tristemente ricordata non solo in Europa, ma in tutto il mondo: il 22 luglio del 2011, in Norvegia, l’estremista di destra Anders Breivik fece esplodere una bomba davanti all’ufficio del ...