10 cose che forse non sai sul formaggio

Leonardo : "Il Milan sta capendo che può fare cose importanti" : 'Il derby è sempre il derby. Si possono dire tante cose, ma poi quando fischia l'arbitro emerge la storia', parola di Leonardo, che di stracittadine ne ha viste tante, da giocatore e dirigente sponda ...

Laura Castelli del M5S dice che il PD ha fatto anche cose buone : «Non avevo idea si fosse fatto tanto, non e` stato abbastanza pubblicizzato», ha detto secondo la Stampa parlando di bilancio ed Europa The post Laura Castelli del M5S dice che il PD ha fatto anche cose buone appeared first on Il Post.

7 cose che forse non sapevate su L'incantevole Creamy : Pampulu-pimpulu-parim-pam... vabbè. Sette curiosità dal mondo di Creamy, la maghetta cantante, nata per spingere una vera idol. E un sacco di vecchi pupazzetti invenduti.

Toninelli - gaffe "Tunnel Brennero molto usato"/ Video - ma non esiste : Boschi “parli di cose che non conosci” : Toninelli, nuova gaffe del ministro che cita il "tunnel del Brennero" ma non esiste: la sua uscita non è passata inosservata sui social. Maria Elena Boschi lo critica.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Griselda Blanco : 8 cose che - forse - non sai sulla "madrina" della mafia colombiana

15 cose che ancora non sai su Sarah Jessica Parker : ... grazie alla presenza di avvocati e sindacati, supporto tecnico specializzato e aiuto economico non solo alle donne che lavorano nel cinema ma a tutte le donne che subiscono abusi nel mondo del ...

"Una falla del software ha messo a rischio per anni 500 mila utenti di Google. Che nascose tutto" : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze a livello di controllo e di immagine. Ora si appresta ad annunciare la...

Mangi con le mani? Ecco 6 cose che possono dire molto sulla tua personalità : Tutti noi siamo abituati a rispettare una certa “etichetta” quando siamo a tavola, soprattutto in compagnia di altre persone. Le regole del bon ton prevedono tra le altre, l’utilizzo di posate per tagliare e accompagnare il cibo alla bocca. Tuttavia, ci sono alcuni alimenti dove l’uso delle mani è consentito: pensiamo alla pizza, alle patatine, ai panini, a snack vari o alla frutta secca. Non resistere alla tentazione di Mangiare con le mani un ...

DIRETTA/ Spal-Inter (risultato live 1-2) streaming video Sky : doppietta di Icardi che rimette a posto le cose! : DIRETTA Spal Inter, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Mazza per l'ottava giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 22:01:00 GMT)

Lory Del Santo sta meglio : al Grande Fratello Vip fa cose che dopo la morte del figlio non faceva più : Lory Del Santo sta meglio al Grande Fratello Vip: le parole del fidanzato Marco Cucolo Lory Del Santo ha deciso di combattere il proprio dolore per la morte del figlio Loren al Grande Fratello Vip e ora sta meglio. A notarlo il fidanzato Marco Cucolo, la persona che è stata più vicina alla soubrette dopo […] L'articolo Lory Del Santo sta meglio: al Grande Fratello Vip fa cose che dopo la morte del figlio non faceva più proviene da Gossip e ...

Titanic - Jack e Rose di nuovo sulla prua. Dieci cose che davvero non sapete sul kolossal con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio : L’8, il 9 e il 10 ottobre torna al cinema Titanic. Vent’anni dopo la prima proiezione in Italia – era il 16 gennaio 1998 e restò in sala per oltre sei mesi, divenendo il primo titolo ad arrivare in home video pur essendo ancora in cartellone -, il kolossal di James Cameron è pronto a far rivivere al suo pubblico le stesse emozioni del primo bacio tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e a commuovere gli spettatori di una storia ...

F1 - Verstappen mette le cose in chiaro : “penalizzazione assurda - ecco perché non andavo sanzionato” : L’olandese non ha mandato giù la penalità subita per il contatto con Raikkonen, esprimendo il proprio pensiero sulla decisione dei commissari Ottimo terzo posto per Max Verstappen in Giappone, il pilota olandese difende la posizione al via e conquista l’obiettivo di giornata: finendo alle spalle delle due Mercedes. photo4/Lapresse Una gara complicata per l’olandese, penalizzato di cinque secondi per il contatto con ...

Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino : “Sull’iPhone è Siri che gli chiede le cose. Deficit? Penso a quello cognitivo di Di Maio” : Maurizio Crozza, nei panni di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, durante Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, elenca tutti i meriti di Rocco Casalino: “È la mente pensante di questo governo. Il bosone di Higgs lo ha trovato lui una volta che è entrato al Cern: ‘Ma non vedete che sta là?’. Sull’iPhone è Siri che chiede a lui le cose”. L'articolo Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino: ...

Dieci cose che non sapevi sugli italiani spiegate con l'ironia dei The Jackal : «Lo sapevi? Il 41% degli italiani usa Internet per cercare informazioni mediche e il 100% di questi pensa che gli restino 3 giorni di vita». I videomaker napoletani The Jackal commentano a modo loro ...