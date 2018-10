​Maltempo | Sardegna | giunta regionale delibera stato di emergenza

agi

: #UltimOra. #Maltempo , #Sardegna, crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che coll… - tg2rai : #UltimOra. #Maltempo , #Sardegna, crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che coll… - matteosalvinimi : Vicino agli amici sardi, siamo in contatto costante con Questure, Vigili del Fuoco e volontari, sarò presto da voi.… - nicola_pinna : Di nuovo a #Capoterra, che il dramma di una alluvione l’ha già pagato con 4 morti. #Sardegna alle prese con l’incub… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)straordinaria alla Regione, questa sera a Villa Devoto, convocata dal presidente Francesco Pigliaru perre la dichiarazione di sussistenza dellod'nazionale per i territori colpiti dal maltempo di questi giorni. La proposta, portata al tavolo didall'assessora dell'Ambiente Donatella Spano, riguarda le zone di allerta Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu e fa riferimento ai gravi danni alle infrastrutture e agli edifici in diversi Comuni. Nel corso della riunione è intervenuto telefonicamente, su invito del presidente, il capo del dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ed è stata ascoltata la relazione di Sandra Tobia, direttore generale della Protezione civile. Con laapprovata questa sera, in base alla quale sarà attivata l'istanza ...