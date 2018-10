Zingaretti | Renzi? Poco credibile Lui replica | Situazione grave | no

Zingaretti : «Renzi ha perso credibilità? Lo dicono gli italiani» : Il governatore della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd attacca l’ex presidente del Consiglio: «Al netto delle elezioni europee, tutte le elezioni hanno visto il Pd perdere voti». «Questo governo? Sono inorridito»

Renzi poco credibile? Zingaretti : “Non lo dico io ma i cittadini. Il governo? L’ha capito tutto il pianeta : ha sbagliato Def” : Per Renzi la credibilità è bassa? “Non lo dico io ma i cittadini della Repubblica Italiana”. A dirlo è il candidato alla segreteria del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Come corre subito a precisare l’ufficio stampa del governatore, Zingaretti “Non ha mai pronunciato la frase ‘Renzi non è credibile'”, bensì “come si evince dalla registrazione della trasmissione su Sky ha solo risposto in ...

Pd - Zingaretti : “Renzi poco credibile? Lo dicono gli italiani - partito dei capi è fallito” : Il presidente del Lazio Nicola Zingaretti, in corsa per la segreteria del Pd, ha detto che se Renzi si candidasse avrebbe un problema di "credibilità": "Non lo dico io ma i cittadini della Repubblica Italiana. Non possiamo negare che negli ultimi 5 anni, al netto delle Europee, abbiamo visto il Pd perdere voti, e questo non inizia solo nell'ultima legislatura".Continua a leggere

Farinetti volta pagina : "Voglio sempre bene a Renzi - ma ora voterei Zingaretti" : Oscar Farinetti volta pagina. Il fondatore di Eataly, sostenitore della prima ora di Renzi, ora confessa a La Repubblica di aver cambiato preferenze: "Continuo a voler bene a Matteo, ma Nicola Zingaretti lo voterei. Ho avuto modo di conoscerlo, è una persona molto onesta e conosce il mondo. E poi per ora non è l'unico candidato alla segreteria Pd?".A Farinetti dunque, il governatore del lazio sembra l'uomo giusto per far ripartire ...

Leader Pd - Zingaretti batte RenziSpuntano Gabanelli e Saviano : Sondaggio esclusivo in vista della scelta del prossimo segretario Pd. Zingaretti nettamente in vantaggio, Renzi battuto. E 'spuntano' i nomi di Milena Gabanelli e Roberto Saviano Segui su affaritaliani.it

Pd - Zingaretti : Dispiaciuto da falsità Renzi - no accordo con M5S : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pd - Renzi : “Zingaretti? Non va bene - troppo ambiguo su accordo con M5s”. Padellaro : “Così Salvini stravince” : “Nicola Zingaretti alla guida del Pd? Non credo che vada bene come candidato. La posizione di Nicola sull’accordo col M5s è molto ambigua. Per me è fondamentale dire con chiarezza che non si possono fare accordi con chi non vuole i vaccini. Se comunque vince Zingaretti, non faccio quello che hanno fatto a me, e cioè il fuoco amico”. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, nel corso di Otto e Mezzo, su La7. L’ex leader dem dichiara di ...

Pd - Renzi boccia Zingaretti : “Non può guidare il partito - sul M5s è ambiguo” : L'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, boccia la candidatura di Nicola Zingaretti alla segreteria del partito: "Non credo che vada bene come candidato, la sua posizione sul M5s è molto ambigua". Renzi, inoltre, attacca Di Maio: "Quello che mi colpisce è l'inciviltà della parola assassino. Di Maio non è degno di assolvere alla sua funzione".Continua a leggere