Zingaretti si candida per il Nazareno Renzi di nuovo in corsa? Il governatore | serve

Pd - Zingaretti 'Renzi candidato è poco credibile - lo dicono gli italiani'. La replica 'Non seguiamo le polemiche' : Oggi il governatore del Lazio, intervenendo su Sky, lancia un affondo: 'Matteo non si vuole candidare, questa stagione ha un senso se si cimenta una nuova classe politica', dice. 'Il problema è la ...

Pd - Padoan : “Io in piazza? No - ero fuori Roma. Zingaretti è ottimo candidato ma sono per l’unità del partito” : “Io in piazza ieri col Pd? No, ero fuori Roma”. Così a 24 Mattino (Radio24) il deputato del Pd, Pier Carlo Padoan, risponde alla domanda se ha partecipato alla manifestazione dem nella Capitale. Sul congresso e sulla candidatura di Nicola Zingaretti, l’ex ministro dell’Economia dichiara: “sono per un Pd unito. Zingaretti è un ottimo candidato, ma la scelta va fatta con tutti i candidati in campo”. Scetticismo sulla manovra ...

Pd in piazza - Zingaretti : “Basta parlar male dei nostri colleghi”. Delrio : “Candidarmi al congresso? Non mi convinceranno” : Un’opposizione dura e forte per contrastare il governo M5s-Lega. Con questo obiettivo il Pd è sceso in piazza a Roma. Ma per politiche alternative da proporre servono anche uomini e donne pronte a candidasi alla segreteria dem e a pochi mesi dal congresso in campo c’è solo Nicola Zingaretti, che arrivando in piazza del Popolo chiarisce: “Una delle grandi novità che dobbiamo introdurre è smetterla per quanto mi riguarda di andare in tv o sui ...

Pd - inizia la lunga volata verso il congresso : Zingaretti è in pole - renziani senza candidato : Tutte le aree interne sono in fermento e in attesa di schierarsi in 'assetto' congressuale. Gli eventi e le manifestazioni...

Pd - Renzi si sfila dalle primarie. E Zingaretti 'non sarà l'unico candidato' : 'Ho già dato e ho avuto il fuoco amico' dice l'ex segretario che poi avverte: 'Serve un leader vero o partito resta senza spina dorsale' -

Pd - Renzi : ci saranno più candidati - non è detto voti Zingaretti : Roma, 3 set., askanews, - Voterà per Zingaretti alla segreteria del Pd? 'Non è detto sia quello che voterò io, ci saranno più candidati'. Così Matteo Renzi ha risposto a Barbara Palombelli a Stasera ...

Primarie Pd - Renzi non si candida : ho già dato ma non è detto che voterò Zingaretti : Renzi scioglie la riserva e annuncia che non si candiderà alle Primarie del Pd ma non è detto che voterà Nicola Zingaretti . 'Io non partecipo, ho già dato - ha detto l'ex premier -. Ho vinto due ...

Pd - Zingaretti candidato segretario : 'Recuperare chi ci ha abbandonato' : Sostenuto da Areadem, il governatore del Lazio ribadisce la necessità di uscire dall'isolamento in cui si trova ora il partito dopo la sconfitta del 4 marzo -

