romadailynews

: Zingaretti: ragazzi tra 18 e 26 anni gratis su red carpet Festa del #Cinema: Roma – “Da… - romadailynews : Zingaretti: ragazzi tra 18 e 26 anni gratis su red carpet Festa del #Cinema: Roma – “Da… - CriptovaluteITA : Al netto del fatto che (sono completamente schietto) che boccia è uno dei pochi dentro al pd sopravvissuti al renzi… - AmataSalvo : Oh ragazzi, #Zingaretti sta portando una ventata di aria fresca nel #PD eh ?????? Le solite minchiate, dette da una b… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma – “Da oggi nel Lazio il mercoledi’ si va alcon uno sconto sul biglietto fino al 50%, un motivo in piu’ per uscire di casa, non rinunciare piu’ a un bel film e aiutare le sale a non chiudere. Ma non e’ l’unica novita’: la settimana prossima inizia ladeldi Roma e itra i 18 e i 26potranno vivere per un’intera giornata l’emozione del red, tutto! Partenza con un bus del Cotral da Frosinone, Latina, Rieti o Viterbo e all’arrivo il biglietto per il film. Investire sui giovani e’ anche questo, il resto sono chiacchiere!”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola. L'articolotra 18 e 26su reddelproviene da RomaDailyNews.