Young Signorino dice basta alle droghe | ' statene alla larga'

Young Signorino replica all’ex manager/ “Ero una marionetta! Dicevo bugie sul figlio perché mi obbligavano…” : Young Signorino costretto a inventare la storia del figlio (che non ha), del coma e di Satana? Il manager Karkadan non ci sta e incolpa la neo moglie, dove sta la verità?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:22:00 GMT)

La confessione choc di Young Signorino : "Mi rendevano scemo con gli stupefacenti" : Young Signorino racconta di essere stato salvato da sua moglie. 'Ho conosciuto Jessica quest'estate, durante il tour, e mi sono subito innamorato. È stata lei ad accorgersi della situazione in cui mi ...

Young Signorino si racconta : "Mi obbligavano a fare video mezzo nudo per i click. Mi ha salvato mia moglie : lei - però - non è una gold digger" : Il trapper 19enne Young Signorino, diventato un fenomeno del web dopo il successo del singolo Mmh ha ha ha, non ci sta alle accuse avanzate dal suo ormai ex manager Sabri Jemel, nome d'arte Karkadan. Si è raccontato a Il Fatto Quotidiano esordendo così:Hanno raccontato un sacco di stronzate. Partiamo da mia moglie. Jessica non è affatto una gold digger, perché una gold digger non si sposerebbe mai. C'è un ...

Young Signorino risponde all’ex manager Karkadan : ‘Mi sono sentito una marionetta’ : “Mi sono sentito una marionetta, e loro erano il mio Geppetto”. Young Signorino, il trapper più controverso del panorama musicale italiano, vuota il sacco rispondendo all’ex manager Karkadan che lo ha accusato di aver inventato un sacco di bugie sul suo conto per creare il personaggio. Tutto è nato quando l’artista di Cesena ha reso noto sui social di essersi sposato, e in quell’occasione ha dichiarato: “Per ...

La dura replica di Young Signorino a Karkadan dopo le accuse : “Non ho mentito - ero stordito dalla droga” : La replica di Young Signorino a Karkadan non si fa attendere. dopo le accuse mosse dall'ex manager, Paolo Caputo ha deciso di dire la sua a Il Fatto Quotidiano, al quale racconta la sua verità dopo il matrimonio con Jessica Loren celebrato il 1° ottobre scorso. Secondo quanto riportato da Paolo Caputo, tutto ciò che è stato montato attorno al personaggio di Young Signorino sarebbe frutto della fantasia del management, a cominciare dai video ...

Tutte le bugie di Young Signorino - l’ex manager lo smaschera : “il figlio - Satana ed il coma - ecco cosa c’è di vero” : Young Signorino sbugiardato dal suo ex manager, il trapper più eccentrico del panorama musicale italiano finirà nell’oblio? Young Signorino, dopo il successo di ‘Mmh ha ha ha‘, ha fatto parlare di sé non per altre hit canore, ma per i suoi forfait ai concerti e i suoi colpi di testa. Tra le notizie sul suo conto, proprio qualche giorno fa, si è appreso del matrimonio con Jessica Loren (VEDI QUI) e della smentita da parte ...

Botta e risposta, nel giro di poche ore. Young Signorino tiene i tatuaggi ma toglie la maschera e replica con fermezza alle accuse del suo ex manager, il rapper tunisino Karkadan, che lo ha accusato di aver «mandato in frantumi il progetto per colpa di una donna». Quella che pochi giorni fa è diventata sua moglie: «Voglio ...

Young Signorino difende la moglie 34enne e accusa il manager : 'Tenuto scemo con la droga' : Si fa sempre più aspro il botta e risposta tra Young Signorino ed il suo ex manager. Oggi i due si sono scontrati duramente a colpi di interviste ed Instagram Stories, rimpallandosi reciprocamente accuse gravissime. Young Signorino è arrivato addirittura ad affermare di essere stato 'Tenuto scemo grazie alla droga', che ha definito come il suo 'punto debole'. Tutto è iniziato nel primo pomeriggio di oggi, con la diffusione di un'intervista in ...

Young Signorino racconta i suoi problemi con 'i stupefacenti' e il suo periodo in strada : Young Signorino ha rilasciato nel pomeriggio di oggi una serie di dichiarazioni social [VIDEO] che stanno suscitando reazioni contrastanti da parte del pubblico. L'artista originario di Cesena ha intrecciato in un solo discorso diversi argomenti: dall'amore por la sua consorte ai problemi di droga, che avrebbe a suo dire risolto, dall'astio verso il suo ex manager alle brutte compagnie che durante il primo periodo a Milano continuavano a ...

Young Signorino replica a Karkadan : “Ho letto un sacco di stronzate”. E poi : “Mi rendevano scemo con le droghe” : “È vero, ero percepito come un personaggio costruito, ma solo perché ero una marionetta in mano ad altre persone. Adesso la gente avranno capito che sono anch’io una persona vera”. Parla Young Signorino, il trapper 19enne e lo fa ilfattoquotidiano.it replicando alle affermazioni di Karkadan, nome d’arte di Sabri Jemel, che per l’interprete di Mmh ha ha ha e Dolce Droga era il manager. “Ho letto un sacco di stronzate”, ci ...

Le bugie di Young Signorino. Parla l'ex manager : «Il figlio - il coma - la clinica psichiatrica e Satana...» : Young Signorino sarebbe soltanto un personaggio costruito. A svelare le bugie del noto trapper fresco di matrimonio, come riportato da Leggo.it , l'amico e soprattutto ex manager Karkadan. Karkadan, ...

Tutte le bugie di Young Signorino - dalla clinica psichiatrica al figlio : spunta la verità di Karkadan : Le bugie di Young Signorino sono venute a galla. Stando a quanto ha riportato Karkadan, il rapper di La danza dell'ambulanza avrebbe raccontato una serie di bugie per costruirsi il personaggio con il quale ha ottenuto il successo. L'amico ed ex manager, come rivelato sulle pagine di Il Fatto Quotidiano, ha ora voluto far emergere alcuni particolari del passato di Young Signorino dopo il recente matrimonio con la sua fidanzata. A dire di ...

Young Signorino - parla l’amico : “La moglie 34enne ha mandato tutti in frantumi. Falsa anche la storia del figlio e della clinica psichatrica” : “Sono deluso da Young Signorino, mi sento pugnalato”. A parlare è Karkadan, nome d’arte di Sabri Jemel, rapper tunisino che per il trapper di Mmh ha ha ha e Dolce Droga era una sorta di manager: “Per lui ero un buon consigliere, un ottimo amico, un direttore artistico e anche dj, dato che lo accompagnavo sempre sul palco con la maschera sul volto”. Dopo il matrimonio del suo (ex) assistito, però, Karkadan vuole togliersi qualche sassolino dalle ...