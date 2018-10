Xiaomi porta la tua nuova casa su Marte

Xiaomi ci riporta indietro nel tempo con Elvis Presley Atomic Player B612 Bluetooth Speaker : Xiaomi lancia sulla sua piattaforma Youpin un piccolo Speaker Bluetooth da look decisamente retrò, ispirato al re del rock 'n' roll Elvis Presley. L'articolo Xiaomi ci riporta indietro nel tempo con Elvis Presley Atomic Player B612 Bluetooth Speaker proviene da TuttoAndroid.

La speranza di vedere Xiaomi Mi 8 Explorer Edition fuori dalla Cina è viva - e porta il nome di Mi 8 Pro : In precedenza era passato dal TENAA un Mi 8 con un notch meno esteso ed un "nome in codice" inedito. Adesso la variante misteriosa torna a far parlare di sé L'articolo La speranza di vedere Xiaomi Mi 8 Explorer Edition fuori dalla Cina è viva, e porta il nome di Mi 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi LOOCK Smart Lock Q2 ufficiale : la serratura è a portata di app : Xiaomi LOOCK Smart Lock Q2 è un nuovo dispositivo lanciato in Cina dal colosso tecnologico per rendere la casa più Smart. Ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi LOOCK Smart Lock Q2 ufficiale: la serratura è a portata di app proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 3 e Mi 5 in forma smagliante grazie al modding : due ROM portano Android 9 Pie : Leggendo le informazioni allegate dagli sviluppatori, entrambe le ROM, Pixel Experience e LineageOS 16.0, si presentano prive di bug importanti L'articolo Xiaomi Redmi Note 3 e Mi 5 in forma smagliante grazie al modding: due ROM portano Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi cerca tester per portare MIUI 10 su POCO F1 - che strizza l’occhio agli sviluppatori : Xiaomi sembra fare sul serio con il nuovo POCO F1: al via la fase di test per MIUI 10 e tra pochi giorni il codice sorgente del kernel, per aiutare la comunità degli sviluppatori. L'articolo Xiaomi cerca tester per portare MIUI 10 su POCO F1, che strizza l’occhio agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Mi Fit si aggiorna portando la modalità notturna su Xiaomi Mi Band 3 : Mi Fit riceve un nuovo aggiornamento alla versione 3.4.6, che porta la modalità notturna su Xiaomi Mi Band 3, con regolazione automatica della luminosità. L'articolo Mi Fit si aggiorna portando la modalità notturna su Xiaomi Mi Band 3 proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie portato su OnePlus 2 - X - 3 - 3T - Xiaomi Redmi Note 5 - Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 : In attesa degli aggiornamenti ufficiali, alcuni smartphone ricevono un porting della versione AOSP di Android 9 Pie, in alcuni casi direttamente da Marshmallow. L'articolo Android 9 Pie portato su OnePlus 2, X, 3, 3T, Xiaomi Redmi Note 5, Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 proviene da TuttoAndroid.

Eureka! Xiaomi Mi Band 3 ora supporta la lingua italiana in via ufficiale : Proprio così, avete letto bene: la lingua italiana è disponibile adesso per Xiaomi Mi Band 3 in via ufficiale e quindi senza modifiche manuali o impostazioni particolari ma semplicemente aggiornando Mi Fit. L'articolo Eureka! Xiaomi Mi Band 3 ora supporta la lingua italiana in via ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità Android 9 Pie : quali Samsung - Huawei - Honor - Asus - OnePlus e Xiaomi supportati e quando : Android 9 Pie è realtà. La distribuzione del sistema operativo nuovo di zecca e nella sua versione definitiva è partita sui device Google Pixel e Google Pixel 2 ma quali saranno le principali novità introdotte dal device e soprattutto quali smartphone Samsung, Huawei, Honor, Asus, OnePlus e Xiaomi faranno il grande salto al più recente aggiornamento nelle prossime settimane o mesi? Partiamo dalle novità introdotte da Android 9 Pie come le ...