Xiaomi Mi Box S Mi Box 4 è ufficiale con Android TV Oreo e 4K HDR | i dettagli

Xiaomi Mi 8 Lite arriverà in Europa e si mostra nel suo primo unboxing : Donovan Sung ha pubblicato le immagini dell' unboxing di Xiaomi Mi 8 Lite e ha annunciato che lo smartphone sarà venduto a livello globale

Quanti prodotti Xiaomi in offerta su LightInTheBox (c'è un power bank a 6 euro) : LightInTheBox, noto e-store cinese, non è andato in vacanza e propone delle nuove offerte per questa metà di agosto, che toccano diversi prodotti a marchio Xiaomi.