X-Factor 2018 | Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale giudice al posto di Asia Argento

Danilo Turco a X Factor 2018/ Video : dice una bugia per una sedia - ma si tradisce da solo : Danilo Turco a X Factor 2018 dice una bugia ai giudici pur di conquistare una delle cinque sedie disponibili dei BootCamp, ma viene ugualmente eliminato da Fedez(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:28:00 GMT)

X Factor 2018 - il sogno di Leonardo. "Punto su Sinatra" : Bologna, 7 ottobre 2018 - Ha pubblicato il suo primo ep a giugno, nelle piattaforme digitali, dove è registrato con il nickname Leòn. Cinque brani indie-pop con echi di contemporary r&b, che strizzano ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi : «Qualsiasi cosa succeda di buono rimarrà merito di Asia Argento» : Lodo Guenzi a X Factor 2018 “Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto passare a X Factor“. Sono le prime parole di Lodo Guenzi, scelto come sostituto di Asia Argento ai live del talent show, al via giovedì 25 ottobre. Al leader de Lo Stato Sociale il compito, quindi, di continuare il lavoro iniziato dall’attrice, prima della sua dipartita decisa da tempo. E mentre Sky, nel comunicato ufficiale che annuncia ...

Lodo Guenzi a X Factor 2018 al posto di Asia Argento : Lodo Guenzi Sarà Lodo Guenzi a prendere il posto di Asia Argento ai live di X Factor 2018, al via su SkyUno giovedì 25 ottobre. Il leader de Lo Stato Sociale affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli al tavolo della giuria. Per Lodo Guenzi si tratta di un ritorno, questa volta da ‘titolare’. Nella seconda puntata di Audizioni di questa edizione di X Factor, infatti, si era calato nei panni di quinto giudice, trovandosi anche ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi : “Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto superare”. Ma in tanti lo criticano : “X-Factor è una strada molto veloce, molto pericolosa ma molto illuminata”. Lodovico “Lodo” Guenzi accetta l’investitura da nuovo giudice del talent di Sky sostituendo Asia Argento, e i social si dividono. Arriva attorno a metà pomeriggio il lungo post di Lodo su Instagram corredato da foto vintage con lui alla chitarra e sullo sfondo i suoi compagni de Lo Stato Sociale. “Da sempre la nostra vocazione è portare un’alterità nel sistema, non fare ...

X Factor 2018 : Lodo Guenzi è il nuovo giudice : E' stato ufficializzato il quarto giudice di X Factor 2018 che andrà a sostituire Asia Argento dal prossimo 25 ottobre per gli 8 live show in onda su Sky Uno. E' Lodo Guenzi, il leader de Lo Stato Sociale affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli.Il neo giudice si era già seduto al tavolo della giuria nella seconda puntata di audizioni di questa edizione di X Factor, nei panni di "quinto giudice", riscuotendo un buon successo dal ...

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale è il nuovo giudice di X Factor 2018 : Lodo Guenzi è il quarto giudice al tavolo di X Factor Live nell’edizione 2018 del talent show di Sky prodotto da Fremantle. Il leader de Lo Stato Sociale affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli dal prossimo 25 ottobre per 8 settimane su Sky Uno. Lodo si era già seduto al tavolo della giuria nella seconda puntata di audizioni di questa edizione di X Factor, nei panni di “quinto giudice”, ricevendo ...