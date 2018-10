WTA Linz | Camila Giorgi approda al secondo turno | troverà la Bertens?

WTA Linz - la Petkovic vince il derby tedesco contro la Goerges : WTA di Linz, il derby tedesco tra Goerges e Petkovic è stato vinto da quest’ultima, la quale adesso affronterà al secondo turno Tatjana Maria Nel derby tedesco nel torneo WTA di Linz, la Goerges ha perso 1-6, 7-5, 6-4 contro la collega Petkovic. Un incontro equilibratissimo, lottato sino all’ultimo punto, nel quale la Petkovic è stata brava a non crollare dopo un primo set pessimo perso per 6-1. Adesso la tennista tedesca ...

WTA Linz – Esordio positivo per Camila Giorgi : la tennista azzurra supera la francese Parmentier : Esordio positivo per Camila Giorgi nel WTA di Linz: la tennista azzurra supera la francese Pauline Parmentier in due set Dopo l’eliminazione al primo turno di Wuhan, Camila Giorgi si sposta dall’Asia in Europa, esordendo con un successo nel WTA di Linz. Sul cemento austriaco la tennista azzurra ha superato in 1 ora e 26 minuti la francese Pauline Parmentier. Camila Giorgi, attualmente miglior tennista azzurra nel ranking mondiale femminile ...

