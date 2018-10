Worktrotter | Rai4 racconta il giro del mondo di un viaggiatore social e solitario

davidemaggio

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)Posti meravigliosi, nessun mezzo di trasporto a disposizione, zaino in spalla e niente denaro. La più grande avventura di viaggio mai vissuta in tv, avrebbe detto Costantino della Gherardesca. Ma non si tratta di Pechino Express, né di una competizione o di una comitiva alla scoperta di pochi paesi in un unico continente. È, il nuovo docureality prodotto dae GA&A Productions. E i numeri sono, chiaramente, diversi. 1. Innanzitutto è il viaggio di un ragazzo solo. Ramon Mazinga, al secolo Francesco Calderone, un giovane filmmaker siciliano che ama scoprire nuovi luoghi e culture ed è specializzato in regia, sceneggiatura, montaggio, fotografia e motion graphic. Si sposta a piedi o grazie ai passaggi che gli vengono offerti in auto, barca e ogni mezzo di fortuna. Il nomeè proprio la definizione che Francesco da di sé, del suo ruoloe o ...