Wizz Air | varata la nuova policy bagagli

Trasporto aereo : Wizz Air adotta la tecnologia di SITA per la gestione dei bagagli : Wizz Air, la compagnia aerea a più rapida crescita in Europa e la principale compagnia low cost nell’Europa centrale e orientale, ha scelto la soluzione WorldTracer® di SITA, specialista IT che trasforma il viaggio aereo con la tecnologia, per localizzare borse e valigie in ogni fase del viaggio, riducendo le irregolarità, e anticiparne la riconsegna in caso di smarrimento. Un miglioramento che permette ai passeggeri di volare “lasciando a ...