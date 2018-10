Windows 10 cancella i file? Dopo la paura | Microsoft tira fuori la soluzione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Non tutte le ciambelle escono con il buco e anche i grandi colossi dell’informatica incappano in clamorosi scivoloni. Questa volta è toccato a, che ha dovuto bloccare la distribuzione di un importante aggiornamento di10 (October 2018 Update) perchéva ipersonali dalla cartella “Documenti” sui computer di alcuni utenti. Mesi di test grazie all’apporto della comunità deiInsiders non sono bastati a evitarle la figuraccia, inducendola a interrompere la distribuzione a pochi giorni dal roboante annuncio. Gli ingegneri disono incappati nella classica situazione in cui sistemando un errore ne emerge un altro, magari anche potenzialmente più pericoloso. Ma cosa è successo? Fortunatamente il problema ha colpito pochissimi utenti – un centesimo dell’uno percento delle installazioni secondo– ...