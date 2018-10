Whistleblowing | modelli e limiti etici della legge sui lavoratori che segnalano reati

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) di Alessandra Ungaro * L’archetipo normativo delè collegato all’emanazione del False Claims Act durante l’Amministrazione Lincoln nel periodoguerra civile americana. In Italia, invece, è entrato in vigore il 29 dicembre 2017 con lanumero 179/2017, che introduce nel nostro ordinamento precise “disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni dio irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ed ulteriori contributi in tal senso arriveranno dalla Commissione Europea. Le recenti pronunceSuprema Corte stimolano alcune ulteriori considerazioni di carattere aziendale, convergenti con aspetti più propriamente giuslavoristici di cui abbiamo già parlato in questo blog. Quello che qui si intende analizzare è anche l’impatto di questo istituto suidi Organizzazione Gestione e Controllo ...