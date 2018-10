Wall Street | il Dow Jone in picchiata perde il 2 | 20%

Borsa : Wall Street affonda - Dj -2 - 43% - Nasdaq -3 - 11% : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Wall Street in profondo rosso : Ieri il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime sulla crescita dell'economia globale per il 2018 e 2019 dicendo chiaramente che i 'danni' delle dispute commerciali tra le due potenze ...

Wall Street in profondo rosso : Ieri il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime sulla crescita dell'economia globale per il 2018 e 2019 dicendo chiaramente che i "danni" delle dispute commerciali tra le due potenze ...

Borse al tappeto in scia a Wall Street - a Piazza Affari giù il lusso : Raffica di vendite su Moncler , giù anche Ferrari. Hanno invece tentato di resistere alle vendite alcune azioni bancarie. Lo spread ha chiuso sotto i 300 punti, a 296. Euro stabile sopra 1,15 dollari...

Wall Street manda ko le Borse europee - Milano chiude a -1 - 71% : Milano, 10 ott., askanews, - Chiusura in deciso ribasso per Piazza Affari, trascinata dal tonfo di Wall Street. L'indice principale Ftse Mib, al termine di una seduta altalenante, ha perso l'1,71% ...

Borsa : Europa al tappeto con Wall Street - a Milano - -1 - 7% - crolla il lusso : L'Italia, inoltre, rimane ancora sorvegliata speciale, nel giorno in cui il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha di nuovo spiegato in Parlamento la manovra economica, sottolineando che il ...

Wall Street manda ko le Borse europee - Milano chiude a -1 - 71% : Milano, 10 ott., askanews, - Chiusura in deciso ribasso per Piazza Affari, trascinata dal tonfo di Wall Street. L'indice principale Ftse Mib, al termine di una seduta altalenante, ha perso l'1,71% ...

Wall Street boom energia - petrolio : 7 Titoli col vento in poppa : Perché il Brent sfiora quota 85 dollari al barile Un mix di fattori contribuisce a tenere alto il prezzo del petrolio a partire dalle attese di una buona crescita dell'economia a livello globale, e ...

Wall Street in calo : primi timori sul futuro dell'economia : Per la seduta odierna si prevede un avvio in calo per la piazza azionaria americana, dove ieri è riuscito a strappare il segno più solo il Dow Jones. Le vendite dovrebbero interessare tutti gli indici ...

Wall Street in calo : primi timori sul futuro dell'economia : 09/10/2018 15:12 Per la seduta odierna si prevede un avvio in calo per la piazza azionaria americana, dove ieri è riuscito a strappare il segno più solo il Dow Jones. Le vendite dovrebbero interessare ...

Google - il Wall Street Journal : «Dati di migliaia di utenti a rischio a causa di un bug» : A rischio i dati di centinaia di migliaia di utenti su Google+. Secondo il Wall Street Journal un bug sarebbe stato individuato da Google ma non reso noto nella scorsa primavera. Il colosso avrebbe...

Google - il Wall Street Journal : «Dati di migliaia di utenti a rischio a causa di un bug» : A rischio i dati di centinaia di migliaia di utenti su Google+. Secondo il Wall Street Journal un bug sarebbe stato individuato da Google ma non reso noto nella scorsa primavera. Il colosso avrebbe...

in edicola il numero di ottobre di Wall Street Italia : in edicola il numero di ottobre di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle Questo mese nel servizio di copertina i vertici di Allianz Bank illustrano le prossime mosse della banca milanese per far fronte alle nuove sfide legate ...

Wall Street : apre in calo - Dow Jones -0 - 25% e Nasdaq -0 - 53% : La Borsa di New York crolla lunedì mentre il mercato ha continuato a mettere in discussione l'improvviso rialzo dei tassi di interesse all'inizio di una settimana che ha lanciato la stagione dei ...