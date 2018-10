Vogue Italia presenta una masterclss dedicata alla pelliccia

gqitalia

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Si è tenuto ieri sera, presso Fioraio Bianchi Caffè, il cocktail organizzato da International Fur Federation in collaborazione con. Una Masterclass, materiale naturale, moderno e sostenibile, in cui due operatori del settore hanno mostrato le fasi principali di lavorazione all’interno di un laboratorio, la preparazione e il cucito: dimostrazione di sapienza artigianale e cura del dettaglio. Si tratta di nuove e interessanti lavorazioni che alcuni stilisti hanno deciso di adottare, tra cui Cristiano Burani, proprio per l’innovazione e le capacità interpretative del prodotto. I suoi capi sono stati esposti insieme a quelli realizzati da alcuni Talents di nuova generazione, Diletta Gallo, Fabiana Migliori, Federica Verrocchio, Francesca Di Pietro e Giovanni Costa. Thanks to: Outfit Fantabody, Intimissimi, Wolford. Bijoux, Sharra Pagano. Manichini ...