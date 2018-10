Vodafone ripropone Special Minuti 50GB agli ex-clienti ora in Iliad e operatori virtuali

Vodafone non resta a guardare e ripropone Special Minuti con 30 e 50 GB a partire da 7 euro : Vodafone risponde prontamente a TIM, ripropone ndo Special Minuti 30 e 50GB, con prezzi che partono dal 7 euro al mese. L'articolo Vodafone non resta a guardare e ripropone Special Minuti con 30 e 50 GB a partire da 7 euro proviene da TuttoAndroid.

Vodafone ripropone Special Minuti 30GB in winback a 7 euro e Special 1000 2GB a 5 euro : Vodafone torna a proporre Special Minuti 30 GB a 7 euro ad alcuni ex clienti, e Special 1000 2GB a 5 euro ad alcuni già clienti selezionati. L'articolo Vodafone ripropone Special Minuti 30GB in winback a 7 euro e Special 1000 2GB a 5 euro proviene da TuttoAndroid.