“Vivevamo così” Tra fame e miseria | il drammatico passato Loredana Bertè

caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Un’intervista a cuore aperto .si confessa ai microfoni di Maurizio Costanzo. L’infanzia, il rapporto con i genitori, con la sorella Mia di cui non smette di piangere la scomparsa e una terribile verità: “Non avevamo niente. Non esistevano compleanni, non esisteva Natale. I miei genitori erano degli statali: mio padre preside, il classico padre padrone – racconta – È una ferita troppo profonda che è rimasta dentro di me per sempre, ho visto delle scene che nessuno dovrebbe vedere”. “Con mia madre avevo un rapporto difficile. Si era sposata a 15 anni. Era un’altra bambina, non era la mamma. Con Mimì eravamo molto più in simbiosi che con gli altri, ci sembravano degli estranei. A 13 anni siamo andate via di casa. Abbiamo patito moltissimo, laanche. Vivevamo con poco, non mangiavamo: c’era un bar che ci dava i tramezzini gratis, io questa cosa ...