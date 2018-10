Visore VR per PC e PS4 | quale comprare

Oculus Quest : Facebook svela il nuovo Visore all-in-one per la realtà virtuale : Una delle novità più interessanti legate all’industria dell’intrattenimento degli ultimi anni è stato l’avvento della realtà virtuale attraverso visori pensati per immergere gli utenti in veri e propri mondi virtuali per vivere esperienze ancora più coinvolgenti. Anche Facebook ha scelto di investire in Questo settore con l’acquisizione, qualche anno fa, di Oculus VR, incrementando gli investimenti legati alla produzione ...

Oculus Quest - Facebook lancia un nuovo Visore per la realtà virtuale : Non si arrestano gli sforzi di Facebook di fare breccia nel mercato della realtà virtuale. Dopo il visore Oculus Rift lanciato ormai nel 2016 e il più recente e snello Oculus Go uscito sul mercato solo pochi mesi fa, la casa di Mark Zuckerberg ha appena presentato al mondo il suo prossimo visore per la realtà virtuale, battezzato Oculus Quest. Il gadget si posiziona a metà strada tra i due già in commercio annunciandosi come una delle proposte ...

Oculus Quest : Il nuovo Visore per la realtà virtuale che funziona senza PC : Dopo l’Oculus Go, arriva Oculus Quest, un nuovo visore per la realtà virtuale che non necessità di PC, è senza fili e senza accessori esterni, in quanto dispone di camere direttamente montate sul visore, ed include i controller Touch. Oculus Quest: Il nuovo visore per la realtà virtuale Il visore sarà disponibile dal 2019 con oltre 50 titoli ed altri in fase di sviluppo, tra i giochi presenti ...

Come scegliere il teleVisore migliore per te. Guida all'acquisto : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Smart tv, 4k e 3D: sempre più sigle compaiono nelle "etichette" dei televisori di ultima generazione. Con risultati sempre più tecnologici e ...

Reja presto al Napoli come superVisore delle giovanili : 'Sto definendo i dettagli' : Edy Reja sarà presto ufficialmente il supervisore delle giovanili del Napoli. L'ex tecnico azzurro è stato raggiunto dalla redazione del Corriere dello Sport che ne ha pubblicato stamane una breve dichiarazione che indica come vicina la data dell'ufficialità del suo ritorno all'ombra del Vesuvio. Queste le sue parole: " Sto definendo gli ultimi ...

Microsoft : archiviato il progetto di un Visore VR per Xbox : A quanto sappiamo Microsoft non si è mai mostrata interessante nel realizzare un visore per la realtà virtuale dedicato alla sua console Xbox One, ma come riporta Engadget in fondo un progetto c'è stato, anche se non è giunto a buon fine.Ci sarebbe stato infatti un progetto per un VR headset per Xbox One in fase di sviluppo, ma il tutto è sfumato in un nulla di fatto per mancanza della tecnologia adatta. Secondo fonti interne a Microsoft, la ...

Microsoft stava lavorando ad un Visore VR per Xbox ma ha deciso di annullarlo : Se con Windows Mixed Reality Microsoft ha abbracciato pienamente la realtà virtuale, per quanto concerne le console Xbox One rimane il vuoto assoluto. Quella tra VR e Xbox è una questione discussa da anni ed è evidente che Microsoft ha cambiato idea almeno una volta. Inizialmente, infatti, la compagnia era favorevole tanto è vero che aveva pubblicizzato la One X come realizzato appositamente per la realtà virtuale per poi dichiarare recentemente ...

Udinese - Ripa superVisore dell’area tecnica : Roberto Ripa, ex calciatore che a metà anni ’90 vestì la maglia bianconera dell’Udinese collezionando 42 presenze e 5 gol, con un passato prima da Team Manager e poi Club Manager della Fiorentina, entra a far parte dello staff dell’area tecnica dell’Udinese. Lo rende noto il club friulano. Ripa avrà il ruolo di supervisore dell’Area tecnica, uomo di raccordo tra il direttore dell’Area tecnica e la prima ...

Udinese - Ripa superVisore area tecnica : Ripa è un professionista che gode di grande stima nel mondo del calcio e che può già vantare un'esperienza ampia e internazionale: siamo certi che confermerà anche qui il suo valore. Da tutta la ...

Magic Leap One : il nuovo Visore di realtà mista che supera HoloLens : Pochi giorni fa è stato commercializzato per le aziende e gli sviluppatori il primo visore di realtà mista in grado di fare una vera e proprio concorrenza agli HoloLens di casa Microsoft. Ci stiamo ovviamente riferendo ai famosi Magic Leap One che gli utenti appassionati in materia attendevano da tempo. Attorno a questo dispositivo si è creata infatti una forte attenzione a livello mondiale sicuramente anche grazie alle rassicurazioni ...

Magic Leap - arriva il Visore per la realtà mista. Ma solo negli Usa : Il debutto solo in alcune città statunitensi a 2.295 dollari. Il prodotto pensato per sviluppatori e creatori di contenuti