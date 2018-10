Virtus Divino Amore calcio | I cat | Fazio croce e delizia | «Mi spiace per l’espulsione»

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - mister Lattanzio : «A Cecchina un k.o. ingiusto» : Roma – Non è stato fortunato l’inizio di stagione della Prima categoria della Virtus Divino Amore. La squadra di mister Paolo Lattanzio ha ceduto 1-0 sul campo della Pro Calcio Cecchina al termine di una gara combattuta. «C’erano davvero tante difficoltà nella preparazione di questa sfida – commenta l’allenatore – Abbiamo cominciato in ritardo per le note questioni che hanno coinvolto la società, ma questa è l’ultima volta che mi sentirete ...

Egizi (Virtus Divino Amore) : «L’amore per questa maglia dura da 26 anni» : Roma – Non poteva mancare proprio quest’anno. Nella stagione in cui la Virtus Divino Amore, con grandi sacrifici e tra mille problematiche logistiche, iscrive la sola Prima categoria ai nastri di partenza della stagione 2018-19, Alfredo Egizi doveva per forza rispondere presente. «Un club speciale per me: ho giocato qui dai 6 ai 26 anni, poi sono tornato qui sei anni fa e proprio ora non potevo mancare – dice il portiere classe 1981 ...