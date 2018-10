Violenze sessuali contro minori | nel 2017 vittime in aumento del 18%

Emily Ratajkowski è stata arrestata : la sexy modella protesta contro la nomina di Kavanaugh - accusato di Violenze sessuali [FOTO] : 1/12 Instagram ...

Emily Ratajkowski è stata arrestata : la sexy modella protesta contro la nomina di Kavanaugh - accusato di Violenze sessuali : 1/12 Instagram ...

Nobel per la pace 2018 contro le Violenze sessuali : Il Nobel per la pace 2018 va a Denis Mukwege e Nadia Murad. Il ginecologo congolese Mukwege aiuta in patria le vittime di stupri. Nel 2014 era tra i candidati, ma alla fine vinsero gli attivisti Kailash Satyarthi e Malala Yousafzai. Premiata anche l’attivista irachena Murad, 25enne resa schiava nel 2014 dallo Stato islamico. Dal 2016 è ambasciatrice Onu per la dignità dei sopravvissuti alla tratta di esseri umani. La sua storia è ...

Pisa : Violenze sessuali su un bimbo di 9 anni - arrestato accompagnatore dello scuolabus : Un trentenne che accompagnava i bambini a casa a bordo di uno scuolabus è stato tratto in arresto: avrebbe abusato di un bambino di soli nove anni.Continua a leggere

Australia - bimba racconta le Violenze sessuali : 'Ho visto il cosino di nonno' : Una vicenda dalla gravita' inaudita è avvenuta nel Queensland's Gold Coast, regione metropolitana a sud di Brisbane, sulla costa orientale dell'Australia. Una bambina di quattro anni ha denunciato gli abusi sessuali [VIDEO] del nonno ai suoi danni. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, è bastata una frase per far scattare l'indagine nei confronti dell'uomo. 'Nonna, ho visto il cosino del nonno', dopo aver ascoltato queste parole, la ...

India - il Papa rimuove il vescovo accusato di Violenze sessuali su una suora : Alla protesta, con la quale si chiedeva l'arresto di Mulakkal, si sono aggregate personalità del mondo della cultura e della società civile, ad esempio il poeta Balachandran Chullikkad, una icona in ...

Taekwondo - Steven Lopez radiato per abusi sessuali. Il Campione Olimpico accusato di Violenze su minorenni : Steven Lopez è stato squalificato a vita per aver abusato sessualmente di una minorenne. Il due volte Campione Olimpico di Taekwondo (trionfò a Sydney 2000 e Atene 2004 tra i i 68 kg, a Pechino 2008 fu di bronzo ma tra gli 80 kg) è stato radiato come hanno annunciato il Centro SafeSport e l’Associazione Taekwondo degli Stati Uniti d’America. A denunciare la violenza era stata Nina Zampetti che nel 2000 aveva soltanto quattordici anni ...

Violenze sessuali in Italia : sono cinque i casi negli ultimi giorni : 2 In questi ultimi giorni dell'estate 2018 si stanno moltiplicando le denunce di Violenze sessuali o tentate tali in varie citta' Italiane. I casi dell'ultimo periodo sono cinque e, di questi, ben due sono avvenuti nella conosciuta ed affollatissima Rimini, uno a Jesolo, uno a Como ed uno a Parma. Gli ultimi casi di violenza in Italia In un caso di violenza sessuale avvenuto a Rimini sarebbero implicati anche due allievi poliziotti ...

Allarme Violenze sessuali in Italia : sono cinque i casi negli ultimi giorni : In questi ultimi giorni dell'estate 2018 si stanno moltiplicando le denunce di violenze sessuali (o tentate tali) in varie città Italiane. I casi dell'ultimo periodo sono cinque e, di questi, ben due sono avvenuti nella conosciuta ed affollatissima Rimini, uno a Jesolo, uno a Como ed uno a Parma. Gli ultimi casi di violenza in Italia In un caso di violenza sessuale avvenuto a Rimini sarebbero implicati anche due allievi poliziotti e la vittima ...