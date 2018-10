Violenze | minacce e rivolte | quei centri pronti a esplodere

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Quanto è accaduto nelle scorse ore ad Agrigento non è il primo caso che, all"ombra dei templi, viene denunciato e documentato. Nella provincia che ha subito il maggior numero di sbarchi negli ultimi anni, al netto anche di quelli avvenuti a Lampedusa, sono sorti dal 2013 in poi diversi. Si tratta di strutture sia di prima accoglienza, che di istituti legati al progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). Al loro interno gli episodi di violenza denunciata da parte degli operatori sono diversi.L"ultimo, per l"appunto, è accaduto nel quartiere del Villaggio Mosè. È lo stesso dove da qualche anno si concentrano le proteste da parte dei residenti per via dell"apertura di diversiSprar. La zona è residenziale e commerciale, si trova a pochi passi dalla valle dei templi e tra negozi e palazzi sorti negli anni "80, si trovano anche alcuni dei più ...