Violento terremoto sulla terraferma in Papa Nuova Guinea | diramato allarme TSUNAMI

Giappone - Violento terremoto a Hokkaido : il bilancio delle vittime sale a 30 - centinaia i feriti : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l’isola di Hokkaido , in Giappone : 30 i morti e 400 i feriti , di cui molti lievi. Decine di migliaia di soccorritori sono impegnati nella ricerca di dispersi (9) nel fango delle frane provocate dal sisma magnitudo 6.6, in particolare nella cittadina rurale di Atsuma: circa 40mila uomini, tra i quali soldati delle Forze di autodifesa, sono al lavoro, utilizzando ...

Indonesia : Violento terremoto 6.9 a nord est di Lombok : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Violento terremoto nelle Isole Fiji : numerose repliche e tanta paura - gli ultimi aggiornamenti [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo 8.2 si è verificato alle 02:19 ora italiana al largo delle Isole Figi, con ipocentro 563 km: proprio a causa della grande profondità, non ha causato danni né generato un allarme tsunami. La scossa è stata seguita da altre repliche di magnitudo superiore a 6, ma l’Unità sismologica del governo ha tranquillizzato i residenti spiegando che sisma “non presenta alcun rischio“. L’area in cui sorgono ...

“Una scossa fortissima”. Un Violento terremoto fa tremare l’Italia : Nelle ore in cui l’Italia piange per la tragedia avvenuta a Genova il 14 agosto, con il crollo del ponte Morandi che ha causato 38 morti già accertati in attesa di avere maggiori informazioni sui dispersi, ecco che una scossa di terremoto molto violenta ha causato il panico in diverse regioni dello Stivale, avvertita nitidamente anche molto lontana dal suo epicentro. Il sisma, di magnitudo 5.2, è stato registrato dalla sala Sismica ...